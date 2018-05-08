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Até R$ 1,7 mil

Prefeituras de Ibiraçu e Linhares contratam temporários

Inscrições para os processos seletivos já estão abertas

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 15:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 15:03
Oportunidades para trabalhar com contrato temporário Crédito: Reprodução internet
As Prefeitura de Ibiraçu e Linhares divulgaram nesta terça-feira (8) os editais de processos seletivos para a contratação de profissionais temporários. A remuneração podem chegar a R$ 1,7 mil.
Em Ibiraçu, as oportunidades para para professor de Inglês, Artes e pedagogo. Os selecionados vão atuar na EMEIEF Vereador Leandro Zinger - Rio Lampê. As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Educação, que fica na Avenida João Alves da Motta Júnior, 109, Centro, nos dias 9 e 10 de maio, das 8 às 17 horas.
Já em Linhares, a oferta é de 15 vagas, sendo 10 para assistente social e cinco para psicólogo. A remuneração é de R$ 1.785,60, para carga horária de 30 horas semanais. Os interessados podem se inscrever na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, localizada na Av. Augusto Calmon, 1675, Centro, Linhares. O atendimento ocorre das 9h às 17h, nos dias 22 e 23 de maio.
 

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