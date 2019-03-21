Prefeituras abrem seleção no ES com salários que passam de R$ 9 mil

Pessoa segurando uma carteira de trabalho Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa e a Prefeitura de Guarapari abriram processos seletivos nesta quarta-feira (20). São mais de 10 oportunidades para seleção temporária, além da formação de cadastro de reserva. As vagas são para os diferentes níveis de escolaridade. Há benefícios que ultrapassam R$ 9 mil.

site Em Santa Teresa, há oportunidades de cadastro de reserva para os cargos de técnico de enfermagem, auxiliar de saúde bucal e médico. A jornada de trabalho semanal varia de 30 a 40 horas. Veja mais informações no

Já em Guarapari, as vagas de Ensino Médio são de cuidador (06), educador social (01) e de informática (01). E, para as de Ensino Fundamental, há vaga de cozinheiro (1) e auxiliar de serviços gerais (02). Mais informações detalhes podem ser acessados no

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INSCRIÇÕES

Prefeitura de Guarapari

Inscrições: nos dias 26 e 27 de março, na Secretaria Municipal de Trabalho Assistência e Cidadania, situada a Rua Santo Antônio, n°141, Muquiçaba, Guarapari -ES, nos horários de 9h as 11h e de 13:00 h às 17h.

Remuneração

Médico: R$ 5.074,86 (salário base); insalubridade R$ 1.014,97 e gratificação R$ 3.213,60.

Técnico de Enfermagem: R$ 988,04 (salário base); insalubridade: R$ 197,60.

Auxiliar de Saúde Bucal: R$ 978,99 (salário base); insalubridade: R$ 195,80

Secretaria de Saúde de Santa Teresa

Inscrições: do dia 25 de março até o dia 29 de março. Devem ser realizadas na na sede da Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES, localizada na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa–ES.