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Temporários

Prefeitura de Linhares abre seleção com 297 vagas para área da Saúde

Oportunidades são destinadas a profissionais de níveis técnico e superior; interessados podem se inscrever de 27 de dezembro a 2 de janeiro
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 dez 2021 às 10:42

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 10:42

Prefeitura de Linhares vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 297 profissionais temporários para atuar na área da Saúde do município. Além das oportunidades iniciais, haverá a formação de cadastro de reserva. As remunerações variam de R$ 1.110 a R$ 5.382.
A carga horária varia de acordo com a função escolhida. Os postos serão para cargos de níveis superior e técnico, distribuídos da seguinte maneira:
  • 120 vagas para técnico de enfermagem (30 e 40 horas); 
  • 3 para auxiliar de consultório dentário; 
  • 2 para técnico em imobilização ortopédica; 
  • 2 para técnico em radiologia; 
  • 1 para técnico em segurança do trabalho; 
  • 1 para assistente social; 
  • 40 para enfermeiro; 
  • 2 para enfermeiro especialista em saúde mental; 
  • 22 para farmacêutico bioquímico; 
  • 11 para fisioterapeuta; 
  • 1 para fisioterapeuta especialista em neurologia; 
  • 5 para psicólogo; 
  • 1 para médico veterinário;
  • 86 para médicos de diversas especialidades.
Prefeitura de Linhares decreta luto oficial de três dias pela morte de Nozinho Corrêa
Prefeitura de Linhares decreta luto oficial de três dias pela morte de Nozinho Corrêa Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Os interessados poderão se inscrever de 27 de dezembro até 2 de janeiro de 2022, no endereço eletrônico do município.  Não há pagamento de taxa de inscrição.
A seleção contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos. Os contratos terão vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme a necessidade do município. 

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