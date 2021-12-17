Prefeitura de Linhares abre seleção com 297 vagas para área da Saúde

A Prefeitura de Linhares vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 297 profissionais temporários para atuar na área da Saúde do município. Além das oportunidades iniciais, haverá a formação de cadastro de reserva. As remunerações variam de R$ 1.110 a R$ 5.382.
A carga horária varia de acordo com a função escolhida. Os postos serão para cargos de níveis superior e técnico, distribuídos da seguinte maneira:
- 120 vagas para técnico de enfermagem (30 e 40 horas);
- 3 para auxiliar de consultório dentário;
- 2 para técnico em imobilização ortopédica;
- 2 para técnico em radiologia;
- 1 para técnico em segurança do trabalho;
- 1 para assistente social;
- 40 para enfermeiro;
- 2 para enfermeiro especialista em saúde mental;
- 22 para farmacêutico bioquímico;
- 11 para fisioterapeuta;
- 1 para fisioterapeuta especialista em neurologia;
- 5 para psicólogo;
- 1 para médico veterinário;
- 86 para médicos de diversas especialidades.
Os interessados poderão se inscrever de 27 de dezembro até 2 de janeiro de 2022, no endereço eletrônico do município. Não há pagamento de taxa de inscrição.
A seleção contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos. Os contratos terão vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme a necessidade do município.