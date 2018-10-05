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Qualificação

Prefeitura de Vitória vai abrir 960 vagas em cursos de qualificação

Oportunidades serão oferecidas ao longo do ano; dois cursos já estão com as inscrições abertas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2018 às 16:39

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 16:39

Oportunidades para se qualificar em Vitória Crédito: Reprodução
 
Quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego com carteira assinada ou trabalhar por conta própria ou ainda se reciclar deve ficar atento. Isso porque a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), vai abrir 965 vagas em 25 cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional em diversas áreas do mercado.
As oportunidades fazem parte do projeto "Trabalho Qualificado: Atendimento Aprovado", uma parceria do Procon de Vitória com a Gerência de Qualificação para o Trabalho.
De acordo com informações da prefeitura, os cursos serão oferecidos ao longo de um ano e serão destinados prioritariamente para os moradores da Capital. As qualificações são voltadas para áreas de administração e negócios, comércio, turismo, beleza, informática, comunicação, gastronomia, confecção, construção civil, artes e design e mecânica automotiva.
Oportunidades para se qualificar em Vitória Crédito: Reprodução
As primeiras oportunidades já começam a ser oferecidas neste mês. As aulas começam no dia 16 de outubro, na sede do Senac, em Bento Ferreira, para os cursos "Vitrinismo para o varejo" (20 vagas) e "Técnicas de vendas" (25).
Os interessados podem fazer a pré-inscrição no site Vix Cursos, até o dia 11 de outubro. As matrículas deverão ser feitas no Centro de Integrado de Cidadania (CIC) Zumbi dos Palmares, mais conhecido como Casa do Cidadão, em Itararé, das 9 às 16 horas, seguindo as datas estabelecidas nos informes.
É necessário apresentar documentos como Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência e Carteira de Trabalho ou Certificado do Microempreendedor Individual (MEI). Para o curso "Técnica de Vendas", é necessário comprovante de escolaridade.
As vagas que não forem confirmadas com a matrícula serão reabertas novamente para a população.
CURSOS
No final deste mês, outros cursos serão lançados como "Qualidade no atendimento ao cliente" (50 vagas), "Habilidades Humanas no Trabalho e Exigências do Mercado" (50), "Estratégias de negociação" (50) e "Qualidade em Serviços Turísticos" (50).
O cronograma com as datas de início das atividades e horários das turmas e datas da pré-inscrição e matrícula será divulgado em breve.
As oportunidades serão voltadas para profissionais com experiência ou trabalhando nas áreas de comércio, serviços e turismo.
 

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