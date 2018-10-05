Prefeitura de Vitória vai abrir 960 vagas em cursos de qualificação

Oportunidades para se qualificar em Vitória Crédito: Reprodução





Quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego com carteira assinada ou trabalhar por conta própria ou ainda se reciclar deve ficar atento. Isso porque a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), vai abrir 965 vagas em 25 cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional em diversas áreas do mercado.

As oportunidades fazem parte do projeto "Trabalho Qualificado: Atendimento Aprovado", uma parceria do Procon de Vitória com a Gerência de Qualificação para o Trabalho.

De acordo com informações da prefeitura, os cursos serão oferecidos ao longo de um ano e serão destinados prioritariamente para os moradores da Capital. As qualificações são voltadas para áreas de administração e negócios, comércio, turismo, beleza, informática, comunicação, gastronomia, confecção, construção civil, artes e design e mecânica automotiva.

Oportunidades para se qualificar em Vitória Crédito: Reprodução

As primeiras oportunidades já começam a ser oferecidas neste mês. As aulas começam no dia 16 de outubro, na sede do Senac, em Bento Ferreira, para os cursos "Vitrinismo para o varejo" (20 vagas) e "Técnicas de vendas" (25).

Os interessados podem fazer a pré-inscrição no site Vix Cursos , até o dia 11 de outubro. As matrículas deverão ser feitas no Centro de Integrado de Cidadania (CIC) Zumbi dos Palmares, mais conhecido como Casa do Cidadão, em Itararé, das 9 às 16 horas, seguindo as datas estabelecidas nos informes.

É necessário apresentar documentos como Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência e Carteira de Trabalho ou Certificado do Microempreendedor Individual (MEI). Para o curso "Técnica de Vendas", é necessário comprovante de escolaridade.

As vagas que não forem confirmadas com a matrícula serão reabertas novamente para a população.

CURSOS

No final deste mês, outros cursos serão lançados como "Qualidade no atendimento ao cliente" (50 vagas), "Habilidades Humanas no Trabalho e Exigências do Mercado" (50), "Estratégias de negociação" (50) e "Qualidade em Serviços Turísticos" (50).

O cronograma com as datas de início das atividades e horários das turmas e datas da pré-inscrição e matrícula será divulgado em breve.

As oportunidades serão voltadas para profissionais com experiência ou trabalhando nas áreas de comércio, serviços e turismo.