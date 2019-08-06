Prefeitura de Vitória prepara concurso com 162 vagas na área da Saúde

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 14:07
O edital do concurso público da Prefeitura de Vitória, Capital do Espírito Santo, está em fase de finalização e deve ser publicado a qualquer momento. A informação foi dada pela secretária municipal de Saúde, Cátia Lisboa, durante entrevista para ao Bom Dia ES da Tv Gazeta na última segunda-feira (5). A oferta será de 162 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade e a remuneração pode chegar a R$ 7.958,62. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
A empresa que ficará responsável pelo processo seletivo, no entanto, já foi contratada e será o Instituto AOCP, a mesma organizadora dos concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.
Do total de oportunidades, 90 serão destinadas a contratação de médicos. De acordo com o cronograma estabelecido no contrato com a organizadora, as inscrições estavam previstas para ocorrer em junho e as provas em julho.
A seleção contará com provas objetivas e de títulos.
OS CARGOS
Nível fundamental
Auxiliar de consultório dentário / 40H
Remuneração: R$ 1.430,90
Vagas: 4
Auxiliar de enfermagem / 40h
Remuneração: R$ 1.430,90
Vagas: 12
Auxiliar laboratório / 40h
Remuneração: R$ 1.430,90
Vagas: 12
Auxiliar de prótese dentária / 40h
Remuneração: R$ 1.430,90
Vaga: 1
Auxiliar veterinária /40h
Remuneração: R$ 1.238,01
Vagas: 3
Agente comunitário de saúde / 40h
Remuneração: R$ 1.376,41
Vagas: 6
Agente de combate a endemias / 40h
Remuneração: R$ 1.238,01
Vagas: 3
Nível médio e técnico
Assistente de farmácia/40h
Remuneração: R$ 1.978,96
Vagas: 3
Técnico de enfermagem/30h
Remuneração: R$ 1.586,34
Vagas: 2
Técnico de enfermagem / 40h
Remuneração: R$ 1.978,96
Vaga: 1
Técnico de laboratório / 40h
Remuneração: R$ 1.978,96
Vagas: 3
Técnico de prótese dentária / 40h
Remuneração: R$ 1.978,96
Vaga: 1
Técnico em higiene dentária / 40h
Remuneração: R$ 1.978,96
Vaga: 1
Nível superior
Assistente social / 40h
Remuneração: R$ 4.796,02
Vagas: 2
Biólogo / 40h
Remuneração: R$ 4.796,02
Vagas: 2
Cirurgião dentista / 40h
Remuneração: R$ 7.958,62
Vaga: 1
Cirurgião dentista / 20h
Remuneração: R$ 4.043,62
Vagas: 3
Cirurgião dentista PNE / 20h
Remuneração: R$ 4.043,62
Vaga: 1
Cirurgião dentista bucomaxilofacial / 20h
Remuneração: R$ 4.043,62
Vaga: 1
Cirurgião dentista ortodontista / 20 h
Remuneração: R$ 4.043,62
Vaga: 1
Cirurgião dentista periodontista / 20h
Remuneração: R$ 4.043,62
Vaga: 1
Cirurgião dentista implantodontista / 20h
Remuneração: R$ 4.043,62
Vaga: 1
Enfermeiro / 40h
Remuneração: R$ 4.796,02
Vagas: 5
Farmacêutico - farmácia / 40h
Remuneração: R$ 4.796,02
Vagas: 3
Fisioterapeuta / 30h
Remuneração: R$ 3.629,11
Vagas: 3
Médico / 40h
Remuneração: R$ 7.958,62
Vagas: 6
Médico / 20h
Remuneração: R$ 4.043,62
Vagas: 15
Médico / 20h
Especialidades: plantonista, diarista, angiologista, neurologista, pediatra, ginecologia, dermatologista, psiquiatra, geriatra, infectologista, oftalmologista, ortopedista, otorrinolaringologista, pneumologista, proctologista, endocrinologista, reumatologista, urologista, cirurgião e pequenas cirurgias.
Remuneração: R$ 4.043,62
Vagas: 67
Médico veterinário / 20h
Remuneração: R$ 4.043,62
Vaga: 1
Nutricionista / 40h
Remuneração: R$ 4.796,02
Vagas: 4
Psicólogo / 40h
Remuneração: R$ 4.376,11
Vagas: 2
Técnico esportivo / 40h
Remuneração: R$ 3.396,46
Vagas: 2
Terapeuta ocupacional / 30h
Remuneração: R$ 3.396,46
Vaga: 1
