Home
>
Concursos e Empregos
>
Prefeitura de Vitória prepara concurso com 162 vagas na área da Saúde

Prefeitura de Vitória prepara concurso com 162 vagas na área da Saúde

Oportunidades serão distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade; edital previsto para breve

Gazeta Online

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 14:07

 - Atualizado há 6 anos

Prefeitura de Vitória vai contratar profissionais da área da Saúde Crédito: Chico Guedes

O edital do concurso público da Prefeitura de Vitória, Capital do Espírito Santo, está em fase de finalização e deve ser publicado a qualquer momento.  A informação foi dada pela secretária municipal de Saúde, Cátia Lisboa, durante entrevista para ao Bom Dia ES da Tv Gazeta na última segunda-feira (5). A oferta será de 162 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade e a remuneração pode chegar a R$ 7.958,62. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.

Recomendado para você

Para o Espírito Santo, são 321 vagas; oportunidade será destinada para atuação nas pesquisas domiciliares, econômicas e geocientíficas para os cargos de nível médio

IBGE prorroga inscrições para processo seletivo com 9.580 vagas temporárias

Oportunidades são para cargos de nível superior; carga horária será de 40 horas, com as contratações sendo feitas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Telebras publica edital de concurso com 930 vagas e salário de R$ 11 mil

Oportunidades são para os cargos de cuidador de estudantes com deficiência, auxiliar de creche e professor; inscrições podem ser feitas até 15 de dezembro

Prefeitura da Serra contrata profissionais temporários na área da Educação

> Prefeitura de Vila Velha prepara concurso com 1.500 vagas

A empresa que ficará responsável pelo processo seletivo, no entanto, já foi contratada e será o Instituto AOCP, a mesma organizadora dos concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Do total de oportunidades, 90 serão destinadas a contratação de médicos. De acordo com o cronograma estabelecido no contrato com a organizadora, as inscrições estavam previstas para ocorrer em junho e as provas em julho. 

A seleção contará com provas objetivas e de títulos.

OS CARGOS

Nível fundamental

Auxiliar de consultório dentário / 40H

Remuneração: R$ 1.430,90

Vagas: 4

Auxiliar de enfermagem / 40h

Remuneração: R$ 1.430,90

Vagas: 12

Auxiliar laboratório / 40h

Remuneração: R$ 1.430,90

Vagas: 12

Auxiliar de prótese dentária / 40h

Remuneração: R$ 1.430,90

Vaga: 1

Auxiliar veterinária /40h

Remuneração: R$ 1.238,01

Vagas: 3

Agente comunitário de saúde / 40h

Remuneração: R$ 1.376,41

Vagas: 6

Agente de combate a endemias / 40h

Remuneração: R$ 1.238,01

Vagas: 3

Nível médio e técnico

Assistente de farmácia/40h

Remuneração: R$ 1.978,96

Vagas: 3

Técnico de enfermagem/30h

Remuneração: R$ 1.586,34

Vagas: 2

Técnico de enfermagem / 40h

Remuneração: R$ 1.978,96

Vaga: 1

Técnico de laboratório / 40h

Remuneração: R$ 1.978,96

Vagas: 3

Técnico de prótese dentária / 40h

Remuneração: R$ 1.978,96

Vaga: 1

Técnico em higiene dentária / 40h

Remuneração: R$ 1.978,96

Vaga: 1

Nível superior

Assistente social / 40h

Remuneração: R$ 4.796,02

Vagas: 2

Biólogo / 40h

Remuneração: R$ 4.796,02

Vagas: 2

Cirurgião dentista / 40h

Remuneração: R$ 7.958,62

Vaga: 1

Cirurgião dentista / 20h

Remuneração: R$ 4.043,62

Vagas: 3

Cirurgião dentista PNE / 20h

Remuneração: R$ 4.043,62

Vaga: 1

Cirurgião dentista bucomaxilofacial / 20h

Remuneração: R$ 4.043,62

Vaga: 1

Cirurgião dentista ortodontista / 20 h

Remuneração: R$ 4.043,62

Vaga: 1

Cirurgião dentista periodontista / 20h

Remuneração: R$ 4.043,62

Vaga: 1

Cirurgião dentista implantodontista / 20h

Remuneração: R$ 4.043,62

Vaga: 1

Enfermeiro / 40h

Remuneração: R$ 4.796,02

Vagas: 5

Farmacêutico - farmácia / 40h

Remuneração: R$ 4.796,02

Vagas: 3

Fisioterapeuta / 30h

Remuneração: R$ 3.629,11

Vagas: 3

Médico / 40h

Remuneração: R$ 7.958,62

Vagas: 6

Médico / 20h

Remuneração: R$ 4.043,62

Vagas: 15

Médico / 20h

Especialidades: plantonista, diarista, angiologista, neurologista, pediatra, ginecologia, dermatologista, psiquiatra, geriatra, infectologista, oftalmologista, ortopedista, otorrinolaringologista, pneumologista, proctologista, endocrinologista, reumatologista, urologista, cirurgião e pequenas cirurgias.

Remuneração: R$ 4.043,62

Vagas: 67

Médico veterinário / 20h

Remuneração: R$ 4.043,62

Vaga: 1

Nutricionista / 40h

Remuneração: R$ 4.796,02

Vagas: 4

Psicólogo / 40h

Remuneração: R$ 4.376,11

Vagas: 2

Técnico esportivo / 40h

Remuneração: R$ 3.396,46

Vagas: 2

Terapeuta ocupacional / 30h

Remuneração: R$ 3.396,46

Vaga: 1

> Leia mais sobre concurso e emprego

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais