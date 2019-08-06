Em breve

Prefeitura de Vitória prepara concurso com 162 vagas na área da Saúde

Oportunidades serão distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade; edital previsto para breve

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 14:07 - Atualizado há 6 anos

Prefeitura de Vitória vai contratar profissionais da área da Saúde Crédito: Chico Guedes

O edital do concurso público da Prefeitura de Vitória, Capital do Espírito Santo, está em fase de finalização e deve ser publicado a qualquer momento. A informação foi dada pela secretária municipal de Saúde, Cátia Lisboa, durante entrevista para ao Bom Dia ES da Tv Gazeta na última segunda-feira (5). A oferta será de 162 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade e a remuneração pode chegar a R$ 7.958,62. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.

A empresa que ficará responsável pelo processo seletivo, no entanto, já foi contratada e será o Instituto AOCP, a mesma organizadora dos concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Do total de oportunidades, 90 serão destinadas a contratação de médicos. De acordo com o cronograma estabelecido no contrato com a organizadora, as inscrições estavam previstas para ocorrer em junho e as provas em julho.

A seleção contará com provas objetivas e de títulos.

OS CARGOS

Nível fundamental

Auxiliar de consultório dentário / 40H

Remuneração: R$ 1.430,90

Vagas: 4

Auxiliar de enfermagem / 40h

Remuneração: R$ 1.430,90

Vagas: 12

Auxiliar laboratório / 40h

Remuneração: R$ 1.430,90

Vagas: 12

Auxiliar de prótese dentária / 40h

Remuneração: R$ 1.430,90

Vaga: 1

Auxiliar veterinária /40h

Remuneração: R$ 1.238,01

Vagas: 3

Agente comunitário de saúde / 40h

Remuneração: R$ 1.376,41

Vagas: 6

Agente de combate a endemias / 40h

Remuneração: R$ 1.238,01

Vagas: 3

Nível médio e técnico

Assistente de farmácia/40h

Remuneração: R$ 1.978,96

Vagas: 3

Técnico de enfermagem/30h

Remuneração: R$ 1.586,34

Vagas: 2

Técnico de enfermagem / 40h

Remuneração: R$ 1.978,96

Vaga: 1

Técnico de laboratório / 40h

Remuneração: R$ 1.978,96

Vagas: 3

Técnico de prótese dentária / 40h

Remuneração: R$ 1.978,96

Vaga: 1

Técnico em higiene dentária / 40h

Remuneração: R$ 1.978,96

Vaga: 1

Nível superior

Assistente social / 40h

Remuneração: R$ 4.796,02

Vagas: 2

Biólogo / 40h

Remuneração: R$ 4.796,02

Vagas: 2

Cirurgião dentista / 40h

Remuneração: R$ 7.958,62

Vaga: 1

Cirurgião dentista / 20h

Remuneração: R$ 4.043,62

Vagas: 3

Cirurgião dentista PNE / 20h

Remuneração: R$ 4.043,62

Vaga: 1

Cirurgião dentista bucomaxilofacial / 20h

Remuneração: R$ 4.043,62

Vaga: 1

Cirurgião dentista ortodontista / 20 h

Remuneração: R$ 4.043,62

Vaga: 1

Cirurgião dentista periodontista / 20h

Remuneração: R$ 4.043,62

Vaga: 1

Cirurgião dentista implantodontista / 20h

Remuneração: R$ 4.043,62

Vaga: 1

Enfermeiro / 40h

Remuneração: R$ 4.796,02

Vagas: 5

Farmacêutico - farmácia / 40h

Remuneração: R$ 4.796,02

Vagas: 3

Fisioterapeuta / 30h

Remuneração: R$ 3.629,11

Vagas: 3

Médico / 40h

Remuneração: R$ 7.958,62

Vagas: 6

Médico / 20h

Remuneração: R$ 4.043,62

Vagas: 15

Médico / 20h

Especialidades: plantonista, diarista, angiologista, neurologista, pediatra, ginecologia, dermatologista, psiquiatra, geriatra, infectologista, oftalmologista, ortopedista, otorrinolaringologista, pneumologista, proctologista, endocrinologista, reumatologista, urologista, cirurgião e pequenas cirurgias.

Remuneração: R$ 4.043,62

Vagas: 67

Médico veterinário / 20h

Remuneração: R$ 4.043,62

Vaga: 1

Nutricionista / 40h

Remuneração: R$ 4.796,02

Vagas: 4

Psicólogo / 40h

Remuneração: R$ 4.376,11

Vagas: 2

Técnico esportivo / 40h

Remuneração: R$ 3.396,46

Vagas: 2

Terapeuta ocupacional / 30h

Remuneração: R$ 3.396,46

Vaga: 1

