Prefeitura de Vitória contrata profissionais de nível superior

Prefeitura de Vitória abre seleção para a contratação de profissionais de nível superior Crédito: Chico Guedes





A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para contratar profissionais de nível superior. Os cargos de nível superior são para Assistente Social (1); Farmacêutico (1); Fonoaudiólogo (1) e Terapeuta Ocupacional (1).

As jornadas de trabalho são de 30h e 40h, com remunerações entre R$ 2.175,96 a R$ 2.900,00.

Os interessados podem se inscrever no site www.sistemasrh.vitoria.es.gov.br as o dia 25 de julho de 2018.

O Candidato deverá comparecer no Guichê de Atendimento da Gerência de Recrutamento, Seleção e Registro/ Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação, que fica no Palácio Municipal na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira, munido do Comprovante de Inscrição, junto com a documentação comprobatória em envelope grampeado. A apresentação deve ser feita no período de 19 a 31 de julho de 2018 das 13h às 17h.

A classificação será em etapa única, mediante a apresentação e análise dos documentos apresentados no ato da inscrição