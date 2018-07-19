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Nível superior

Prefeitura de Vitória contrata profissionais de nível superior

Oportunidades são para cargos de assistente social, farmacêutico, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 13:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 13:55
Prefeitura de Vitória abre seleção para a contratação de profissionais de nível superior Crédito: Chico Guedes
 
 A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para contratar profissionais de nível superior. Os cargos de nível superior são para Assistente Social (1); Farmacêutico (1); Fonoaudiólogo (1) e Terapeuta Ocupacional (1).
As jornadas de trabalho são de 30h e 40h, com remunerações entre R$ 2.175,96 a R$ 2.900,00.
Os interessados podem se inscrever no site www.sistemasrh.vitoria.es.gov.br as o dia 25 de julho de 2018.
O Candidato deverá comparecer no Guichê de Atendimento da Gerência de Recrutamento, Seleção e Registro/ Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação, que fica no Palácio Municipal na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira, munido do Comprovante de Inscrição, junto com a documentação comprobatória em envelope grampeado. A apresentação deve ser feita no período de 19 a 31 de julho de 2018 das 13h às 17h.
A classificação será em etapa única, mediante a apresentação e análise dos documentos apresentados no ato da inscrição
 

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