Prefeitura de Vitória contrata assistente social e psicólogo

Prefeitura de Vitória vai contratar profissionais de nível superior Crédito: Vitor Jubini | Arquivo | GZ

A Prefeitura de Vitória vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de nível superior. São quatro vagas, além da formação de cadastro de reserva. As chances são para as funções de assistente social (2) e psicólogo (2). A remuneração é de R$ 2.987,98, para carga horária de 40 horas semanais.

Os interessados podem se inscrever até o dia 6 de dezembro de 2018, via internet, no site

. Para confirmar a inscrição o candidato deverá comparecer na Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação, situada no Palácio Municipal, Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bairro Bento Ferreira, munido de comprovante de pedido de inscrição e da documentação comprobatória em envelope grampeado. O atendimento será de 29 de novembro de 2018 a 12 de dezembro de 2018, das 13h às 17h.

O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos. O certame tem a duração de 18 meses, prorrogável por igual período.