Prefeitura de Vitória abre vagas para profissionais da Educação

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 18:33
- Atualizado há 6 anos
A Prefeitura de Vitória, Capital do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de professores. O salário pode chegar a R$ 4.468,62 e os profissionais precisam ter o ensino superior.
As oportunidades são para o cargo de professor de Educação Básica, nas disciplinas de Geografia (1) e Informática Educativa (1). A carga horária é de 25 horas semanais, podendo chegar a 40 horas.
A remuneração varia de R$ 2.099,41 a R$ 2.792,88, para carga horária de 25 horas semanais, e de R$ 3.359,06 a R$ 4.468,62, para 40 horas.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 18 de agosto de 2019, no endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov. br.
Após se inscrever, o candidato deverá levar a ficha de inscrição e a documentação no Guichê de Atendimento da Gerência de Recrutamento, Seleção e Registro/Secretaria de Gestão Planejamento e Comunicação (SEGES), que fica na sede da prefeitura, Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira, Vitória. O atendimento será feito de 12 a 23 de agosto, das 13 às 18 horas.
A seleção contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos.
