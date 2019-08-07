Nível superior

Prefeitura de Vitória abre vagas para profissionais da Educação

Oportunidades são para professor de geografia e informática básica; salário pode chegar a R$ 4.468,62

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 18:33 - Atualizado há 6 anos

Prefeitura de Vitória contrata professor temporário Crédito: Marcelo Prest

As oportunidades são para o cargo de professor de Educação Básica, nas disciplinas de Geografia (1) e Informática Educativa (1). A carga horária é de 25 horas semanais, podendo chegar a 40 horas.

A remuneração varia de R$ 2.099,41 a R$ 2.792,88, para carga horária de 25 horas semanais, e de R$ 3.359,06 a R$ 4.468,62, para 40 horas.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 18 de agosto de 2019, no endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov. br.

Após se inscrever, o candidato deverá levar a ficha de inscrição e a documentação no Guichê de Atendimento da Gerência de Recrutamento, Seleção e Registro/Secretaria de Gestão Planejamento e Comunicação (SEGES), que fica na sede da prefeitura, Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira, Vitória. O atendimento será feito de 12 a 23 de agosto, das 13 às 18 horas.

A seleção contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos.





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta