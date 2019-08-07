Home
>
Concursos e Empregos
>
Prefeitura de Vitória abre vagas para profissionais da Educação

Prefeitura de Vitória abre vagas para profissionais da Educação

Oportunidades são para professor de geografia e informática básica; salário pode chegar a R$ 4.468,62

Gazeta Online

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 18:33

 - Atualizado há 6 anos

Prefeitura de Vitória contrata professor temporário Crédito: Marcelo Prest

A Prefeitura de Vitória, Capital do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de professores. O salário pode chegar a R$ 4.468,62 e os profissionais precisam ter o ensino superior.

Recomendado para você

Para o Espírito Santo, são 321 vagas; oportunidade será destinada para atuação nas pesquisas domiciliares, econômicas e geocientíficas para os cargos de nível médio

IBGE prorroga inscrições para processo seletivo com 9.580 vagas temporárias

Oportunidades são para cargos de nível superior; carga horária será de 40 horas, com as contratações sendo feitas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Telebras publica edital de concurso com 930 vagas e salário de R$ 11 mil

Oportunidades são para os cargos de cuidador de estudantes com deficiência, auxiliar de creche e professor; inscrições podem ser feitas até 15 de dezembro

Prefeitura da Serra contrata profissionais temporários na área da Educação

> Prefeitura de Guarapari abre concurso público com 94 vagas

As oportunidades são para o cargo de professor de Educação Básica, nas disciplinas de Geografia (1) e Informática Educativa (1). A carga horária é de 25 horas semanais, podendo chegar a 40 horas.

A remuneração varia de R$ 2.099,41 a R$ 2.792,88, para carga horária de 25 horas semanais, e de R$ 3.359,06 a R$ 4.468,62, para 40 horas.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 18 de agosto de 2019, no endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov. br.

Após se inscrever, o candidato deverá levar a ficha de inscrição e a documentação no Guichê de Atendimento da Gerência de Recrutamento, Seleção e Registro/Secretaria de Gestão Planejamento e Comunicação (SEGES), que fica na sede da prefeitura, Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira, Vitória. O atendimento será feito de 12 a 23 de agosto, das 13 às 18 horas.

A seleção contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos.

> Leia mais sobre Concursos e Empregos 

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais