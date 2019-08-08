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Prefeitura de Vitória abre seleções para contratar temporários

Oportunidades são para arquivistas, psicólogos, assistentes sociais e professores

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 14:59

Ana Paula Mello Miranda

Ana Paula Mello Miranda

Publicado em 

08 ago 2019 às 14:59
Prefeitura de Vitória abre três seleções para contratar temporários Crédito: Marcelo Prest
A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para três processos seletivos simplificados com salários que podem chegar a R$ 4,4 mil. As oportunidades são para profissionais de nível superior.
> Prefeitura de Guarapari abre concurso com 94 vagas
Os convocados terão contratos temporários. A seleção dos candidatos será feita por apenas uma etapa, a avaliação de títulos. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
Os interessados podem se inscrever no site sistemasrh.vitoria.es.gov.br, de acordo com a data de inscrição de cada processo seletivo.
Após preencher a ficha de inscrição, o candidato deve comparecer no Guichê de Atendimento da Gerência de Recrutamento, Seleção e Registro/ Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação, que fica na sede da prefeitura, Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.927, Vitória, também observando cada certame.
ARQUIVISTA
A primeira seleção aberta é para a contratação de arquivista (1). A carga horária é de 40 horas semanais e remuneração de R$ 2.965,32, os requisitos para se inscrever são: Superior completo em Arquivologia e Registro profissional no Conselho Regional de Classe.
> Prefeitura de Vitória prepara concurso com 162 vagas na área da Saúde
Os interessados podem se inscrever até 9 de agosto de 2019, no site citado acima. Já o prazo para entrega da ficha de inscrição e da documentação vai até 14 de agosto de 2019, das 13h às 18h.
ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO
A prefeitura da Capital abriu seleção para a contratação temporária de Assistente Social (2) e Psicólogo (2). A remuneração varia de R$ 2.330,61 a R$ 3.107,48, em regime de trabalho de 30 a 40 horas semanais.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 12 de agosto de 2019. A documentação e a ficha de inscrição devem ser entregues até 5 e 16 de agosto de 2019, das 13h às 18h.
PROFESSOR
Estão abertas até o dia 16 de agosto de 2019 as inscrições para o cargo de Professor de Educação Básica II - Séries Iniciais do Ensino Fundamental - PEB II. A documentação comprobatória deve ser entregue até 22 de agosto de 2019, das 13h às 17h. O atendimento aos candidatos ocorre no saguão da Secretaria de Educação, localizada na Rua Doutor Arlindo Sodré, 485, Vitória.
A remuneração varia de R$ 3.359,06 a R$ 4.468,62. Os requisitos para se inscrever são: Licenciatura plena em Pedagogia com Habilitação para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental ou Normal Superior com Habilitação para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental.
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