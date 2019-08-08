Prefeitura de Vitória abre seleções para contratar temporários

Prefeitura de Vitória abre três seleções para contratar temporários Crédito: Marcelo Prest

salários que podem chegar a R$ 4,4 mil. As oportunidades são para profissionais de nível superior. Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para três processos seletivos simplificados comque podem chegar a R$ 4,4 mil. As oportunidades são para profissionais de nível superior.

temporários. A seleção dos candidatos será feita por apenas uma etapa, a avaliação de títulos. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os convocados terão contratos. A seleção dos candidatos será feita por apenas uma etapa, a avaliação de títulos. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.

sistemasrh.vitoria.es.gov.br, de acordo com a data de inscrição de cada processo seletivo. Os interessados podem se inscrever no site, de acordo com a data de inscrição de cada processo seletivo.

Após preencher a ficha de inscrição, o candidato deve comparecer no Guichê de Atendimento da Gerência de Recrutamento, Seleção e Registro/ Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação, que fica na sede da prefeitura, Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.927, Vitória, também observando cada certame.

ARQUIVISTA

A primeira seleção aberta é para a contratação de arquivista (1). A carga horária é de 40 horas semanais e remuneração de R$ 2.965,32, os requisitos para se inscrever são: Superior completo em Arquivologia e Registro profissional no Conselho Regional de Classe.

Os interessados podem se inscrever até 9 de agosto de 2019, no site citado acima. Já o prazo para entrega da ficha de inscrição e da documentação vai até 14 de agosto de 2019, das 13h às 18h.

ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO

A prefeitura da Capital abriu seleção para a contratação temporária de Assistente Social (2) e Psicólogo (2). A remuneração varia de R$ 2.330,61 a R$ 3.107,48, em regime de trabalho de 30 a 40 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 12 de agosto de 2019. A documentação e a ficha de inscrição devem ser entregues até 5 e 16 de agosto de 2019, das 13h às 18h.

PROFESSOR

Estão abertas até o dia 16 de agosto de 2019 as inscrições para o cargo de Professor de Educação Básica II - Séries Iniciais do Ensino Fundamental - PEB II. A documentação comprobatória deve ser entregue até 22 de agosto de 2019, das 13h às 17h. O atendimento aos candidatos ocorre no saguão da Secretaria de Educação, localizada na Rua Doutor Arlindo Sodré, 485, Vitória.