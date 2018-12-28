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Saúde

Prefeitura de Vitória abre processo seletivo para médicos

A remuneração é de R$ 4.043,68, para carga horária de 20 horas semanais, com exceção para plantonista que são 100 horas mensais

Publicado em 28 de Dezembro de 2018 às 14:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2018 às 14:13
Vitória vai contratar profissionais em 21 especialidades médicas Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Vitória vai contratar médicos em 21 especialidades, com uma vaga para cada uma. Também haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 4.043,68, para carga horária de 20 horas semanais, com exceção para plantonista que são 100 horas mensais.
Os interessados podem se inscrever pelo endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov.br/PssOnline, onde constam o edital e a ficha de inscrição. O atendimento ocorre até as 23h59 do dia 10 de janeiro de 2019.
Após o preenchimento da ficha de inscrição, o candidato deverá imprimir o comprovante de pedido de inscrição, anexá-lo a um envelope (grampeado) e entregá-lo na Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.185, Forte São João, no período de 3 de janeiro a 16 de janeiro de 2019, das 9 às 16 horas.
Saúde em Vitória
A rede municipal de saúde é organizada a partir da atenção básica, com a oferta de 29 Unidades Básicas de Saúde. Para urgências e emergências, o município disponibiliza dois Pronto-Atendimentos: um na Praia do Suá e um em São Pedro.

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