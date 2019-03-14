Prefeitura de Vitória abre processo seletivo para médicos

A Prefeitura de Vitória abriu contratação temporária para 87 médicos nesta quarta-feira (13). A remuneração varia de R$ 3.260,87 a R$ 8.518,91. O processo simplificado, de caráter de urgência, tem jornada de trabalho que vai de 16 a 100 horas semanais. A inscrição começa às 8 horas desta sexta-feira (15) e vai até o dia 25 de março.
A contratação é para os seguintes cargos: será para os seguintes profissionais: angiologista, cardiologista, clínico diarista, endocrinologista, ginecologista, clínico plantonista, infectologista, especialista em Medicina da Família e Comunidade, neurologista, oftalmologista, ortopedista, pediatra diarista, pediatra plantonista, pneumologista, proctologista, PSF, psiquiatra e psiquiatra plantonista.
A inscrição deve ser feita no site, onde constam o edital e a inscrição. Precisa de mais informações? É só entrar em contato com as Coordenações de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), no telefone (27) 3132-5072, e de Recrutamento e Seleção, no telefone (27) 3382-6071.