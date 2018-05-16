Prefeitura de Vitória abre nova seleção para médicos

A Prefeitura de Vitória vai abrir processo seletivo para a contratação temporária de dez médicos. Há chances para diversas especialidades e a remuneração pode chegar a R$ 8.270,82. As regras da seleção foram publicadas nesta quarta-feira (16) no Diário Oficial do Município.
As inscrições poderão ser feitas das 8h do dia 18 de maio até as 23h59 do dia 28 de maio, no site, onde constam o Edital e a Ficha de Inscrição.
Os candidatos deverão entregar a documentação, em envelope lacrado, na Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde (próximo ao Hospital São Lucas), que fica na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.185, Forte São João/Beira Mar, Vitória. O atendimento ocorre de 21 a 30 de maio, das 9 às 16 horas, com exceção do dia 23.
CONFIRA OS CARGOS
MÉDICO ALERGISTA
REQUISITOS: Curso superior completo em Medicina; residência Médica completa na área de Alergia e Imunologia ou Curso de Especialização/Pós-Graduação na área de Alergia e Imunologia ou Título de Especialista na área de Alergia e Imunologia; registro profissional no Conselho da Classe. Registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade.
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 3.925,90
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGA: 1, mais cadastro de reserva
MÉDICO ALERGISTA E IMUNOLOGISTA PEDIÁTRICO
REQUISITOS: Curso superior completo em Medicina; residência Médica completa na área de Alergia e Imunologia Pediátrica ou Curso de Especialização/Pós-Graduação na área de Alergia e Imunologia Pediátrica ou Título de Especialista na área de Alergia e Imunologia Pediátrica; registro profissional no Conselho da Classe. Registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade.
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 3.925,90
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGA: 1, mais cadastro de reserva
MÉDICO CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO
REQUISITOS: Curso superior completo em Medicina; certificado de Residência Médica ou Curso de Especialização/Pós-Graduação com habilitação em Cardiologia Pediátrica fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; registro profissional no Conselho da Classe. Registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade.
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 3.925,90
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGA: 1, mais cadastro de reserva.
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL
REQUISITOS: Curso superior completo em Medicina; residência Médica completa na área de Cirurgia ou Curso de Especialização/Pós-Graduação na área de Cirurgia ou Título de Especialista na área de Cirurgia; registro profissional no Conselho da Classe. Registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade.
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 4.197,90
CARGA HORÁRIA: 100 horas mensais
VAGA: 1, mais cadastro de reserva.
MÉDICO CLÍNICO PLANTÃO PARA ATUAR NA PEDIATRIA
REQUISITOS: Curso superior completo em Medicina; registro profissional no Conselho da Classe.
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 4.197,90
CARGA HORÁRIA; 100 horas mensais
VAGAS: 1, mais cadastro de reserva.
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA
REQUISITOS: Curso superior completo em Medicina; certificado de Residência Médica completa na área de Gastroenterologia ou Curso de Especialização/Pós-Graduação na área de Gastroenterologia ou Título de Especialista na área de Gastroenterologia; registro Profissional no Conselho da Classe. Registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade.
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 3.925,90
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGA: 1, mais Cadastro de reserva
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
REQUISITOS: Curso superior completo em Medicina; certificado de Residência Médica completa na área de Otorrinolaringologia ou Curso de Especialização/Pós-Graduação na área de Otorrinolaringologia ou Título de Especialista na área de Otorrinolaringologia; registro Profissional no Conselho da Classe. Registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade.
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 3.925,90
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGA: 1, mais cadastro de reserva
MÉDICO PEDIATRA DIARISTA
REQUISITOS: Curso superior completo em Medicina; residência Médica completa na área de Pediatria ou Curso de Especialização/Pós-Graduação na área de Pediatria ou Título de Especialista na área de Pediatria; registro profissional no Conselho da Classe. Registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade.
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 3.925,90
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGA: 1, mais Cadastro de reserva.
MÉDICO PEDIATRA PLANTÃO
REQUISITOS: Curso superior completo em Medicina; residência Médica completa na área de Pediatria ou Curso de Especialização/Pós-Graduação na área de Pediatria ou Título de Especialista na área de Pediatria; registro profissional no Conselho da Classe. Registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade.
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 4.197,90
CARGA HORÁRIA: 100 horas mensais
VAGA: 1, mais cadastro de reserva.
MÉDICO PSF
REQUISITOS: Curso superior completo em Medicina; registro profissional no Conselho da Classe.
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 8.270,82
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais
VAGA: 1, mais cadastro de reserva.