Prefeitura de Vitória abre nova seleção para médicos

Prefeitura de Vitória vai selecionar médicos em dez especialidades Crédito: Chico Guedes

A Prefeitura de Vitória vai abrir processo seletivo para a contratação temporária de dez médicos. Há chances para diversas especialidades e a remuneração pode chegar a R$ 8.270,82. As regras da seleção foram publicadas nesta quarta-feira (16) no Diário Oficial do Município.

As inscrições poderão ser feitas das 8h do dia 18 de maio até as 23h59 do dia 28 de maio, no site , onde constam o Edital e a Ficha de Inscrição.

Os candidatos deverão entregar a documentação, em envelope lacrado, na Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde (próximo ao Hospital São Lucas), que fica na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.185, Forte São João/Beira Mar, Vitória. O atendimento ocorre de 21 a 30 de maio, das 9 às 16 horas, com exceção do dia 23.

CONFIRA OS CARGOS

MÉDICO ALERGISTA

REQUISITOS: Curso superior completo em Medicina; residência Médica completa na área de Alergia e Imunologia ou Curso de Especialização/Pós-Graduação na área de Alergia e Imunologia ou Título de Especialista na área de Alergia e Imunologia; registro profissional no Conselho da Classe. Registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade.

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 3.925,90

CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais

VAGA: 1, mais cadastro de reserva

MÉDICO ALERGISTA E IMUNOLOGISTA PEDIÁTRICO

REQUISITOS: Curso superior completo em Medicina; residência Médica completa na área de Alergia e Imunologia Pediátrica ou Curso de Especialização/Pós-Graduação na área de Alergia e Imunologia Pediátrica ou Título de Especialista na área de Alergia e Imunologia Pediátrica; registro profissional no Conselho da Classe. Registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade.

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 3.925,90

CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais

VAGA: 1, mais cadastro de reserva

MÉDICO CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO

REQUISITOS: Curso superior completo em Medicina; certificado de Residência Médica ou Curso de Especialização/Pós-Graduação com habilitação em Cardiologia Pediátrica fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; registro profissional no Conselho da Classe. Registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade.

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 3.925,90

CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais

VAGA: 1, mais cadastro de reserva.

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

REQUISITOS: Curso superior completo em Medicina; residência Médica completa na área de Cirurgia ou Curso de Especialização/Pós-Graduação na área de Cirurgia ou Título de Especialista na área de Cirurgia; registro profissional no Conselho da Classe. Registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade.

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 4.197,90

CARGA HORÁRIA: 100 horas mensais

VAGA: 1, mais cadastro de reserva.

MÉDICO CLÍNICO PLANTÃO  PARA ATUAR NA PEDIATRIA

REQUISITOS: Curso superior completo em Medicina; registro profissional no Conselho da Classe.

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 4.197,90

CARGA HORÁRIA; 100 horas mensais

VAGAS: 1, mais cadastro de reserva.

MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA

REQUISITOS: Curso superior completo em Medicina; certificado de Residência Médica completa na área de Gastroenterologia ou Curso de Especialização/Pós-Graduação na área de Gastroenterologia ou Título de Especialista na área de Gastroenterologia; registro Profissional no Conselho da Classe. Registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade.

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 3.925,90

CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais

VAGA: 1, mais Cadastro de reserva

MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA

REQUISITOS: Curso superior completo em Medicina; certificado de Residência Médica completa na área de Otorrinolaringologia ou Curso de Especialização/Pós-Graduação na área de Otorrinolaringologia ou Título de Especialista na área de Otorrinolaringologia; registro Profissional no Conselho da Classe. Registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade.

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 3.925,90

CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais

VAGA: 1, mais cadastro de reserva

MÉDICO PEDIATRA DIARISTA

REQUISITOS: Curso superior completo em Medicina; residência Médica completa na área de Pediatria ou Curso de Especialização/Pós-Graduação na área de Pediatria ou Título de Especialista na área de Pediatria; registro profissional no Conselho da Classe. Registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade.

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 3.925,90

CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais

VAGA: 1, mais Cadastro de reserva.

MÉDICO PEDIATRA PLANTÃO

REQUISITOS: Curso superior completo em Medicina; residência Médica completa na área de Pediatria ou Curso de Especialização/Pós-Graduação na área de Pediatria ou Título de Especialista na área de Pediatria; registro profissional no Conselho da Classe. Registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade.

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 4.197,90

CARGA HORÁRIA: 100 horas mensais

VAGA: 1, mais cadastro de reserva.

MÉDICO PSF

REQUISITOS: Curso superior completo em Medicina; registro profissional no Conselho da Classe.

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 8.270,82

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

VAGA: 1, mais cadastro de reserva.