Prefeitura de Vitória abre inscrições para novos cursos gratuitos

Candidatos deve fazer a pre-inscrição pelo site Crédito: Pinterest

A Prefeitura de Vitória, no Espírito Santo, está com pré-inscrições abertas para três novos cursos gratuitos de qualificação. Os interessados devem acessar o site vixcursos.vitoria.es.gov.br a partir desta sexta-feira (10).

As oportunidades são para novos: Inglês Instrumental, Qualidade em Serviços Turísticos e Formatação de Computadores, Instalação de Sistema Operacional e Aplicativos. As aulas serão realizadas a partir de junho. São 69 vagas.

De acordo com a prefeitura, a iniciativa faz parte do projeto "Trabalho Qualificado: Atendimento Aprovado", promovido pela Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), por meio da Gerência de Qualificação do Trabalhador, em parceria com o Procon Vitória e execução do Senac.

Os cursos Inglês Instrumental e Serviços Turísticos são voltados, prioritariamente, para quem tem experiência ou está trabalhando nas áreas de comércio, serviços e turismo.

Já a qualificação de Formatação de Computadores, Instalação de Sistema Operacional e Aplicativos terá duas turmas, com 12 vagas cada. As aulas são voltadas para o público com conhecimento em informática básica (Windows, Word, Excel e internet), que deverá ser comprovado por meio de certificado ou aprovado em teste.

vixcursos.vitoria.es.gov.br a partir desta sexta-feira (10), às 17 horas. A confirmação presencial da matrícula começa a partir do dia 13. As pré-inscrições serão feitas no sitea partir desta sexta-feira (10), às 17 horas. A confirmação presencial da matrícula começa a partir do dia 13.

A matrícula presencial é obrigatória, devendo ser feita das 9 às 16 horas do dia seguinte à pré-inscrição on-line pela própria pessoa, que deve apresentar original de todos os documentos solicitados. As vagas cujas matrículas não forem confirmadas voltarão diariamente para o site.

Passo a passo para pré-inscrição

1º passo: em "Modalidade", selecione a capacitação que deseja cursar;

2º passo: em "Local" escolha o espaço onde será o curso: SENAC;

3º passo: clique no botão "Saiba +" para conhecer as informações sobre: duração, horários, dias da semana, vagas, faixa etária, escolaridade, data da matrícula, local e horário da matrícula, documentos necessários

4º passo: clique no botão "Faça sua pré-inscrição";

5º passo: preencha o formulário e "Confirme a sua pré-inscrição";

6º passo: leia com atenção o comprovante da pré-inscrição.