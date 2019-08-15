Prefeitura de Vitória abre 64 vagas para cursos de informática

Oferta é de 64 vagas na área de informática Crédito: Pinterest

Boa oportunidade para quem quer dar uma turbinada no currículo . A Prefeitura de Vitória vai abrir 64 vagas em cursos gratuitos na área de informática . As chances são para os moradores da Capital.

As inscrições podem ser feitas a partir das 17 horas desta sexta-feira (16 de agosto). A pré-inscrição deve ser feita pelo site Vix Cursos

As vagas são para os cursos de: Formatação de computadores, instalação de sistema operacional e aplicativos (12); Manutenção de Notebooks (12); e Desenvolvimento Móvel com Google Android (40).

De acordo com a prefeitura, os cursos fazem parte do projeto Trabalho Qualificado: Atendimento Aprovado, desenvolvido pela Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), por meio da Gerência de Qualificação do Trabalhador, em parceria com o Procon Vitória. A execução do projeto é do Senac e Senai.

Para garantir a vaga, o candidato deve fazer a confirmação presencial da matrícula, a partir da segunda-feira (19), das 9 às 16 horas. Para efetivar, é necessária a presença do próprio candidato, que deverá apresentar o original de todos os documentos solicitados.

Quem não conseguir realizar a pré-inscrição deve ficar de olho no quadro de vagas. A gerente de Qualificação do Trabalhador, Fabiana Oliveira, informou que as matrículas que não forem confirmadas voltarão para o quadro de vagas, até serem totalmente preenchidas.

O secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Bruno Toledo, destacou a importância da qualificação profissional do trabalhador para aumentar as possibilidades de se posicionar no mercado de trabalho.

"Queremos contribuir para a empregabilidade dos cidadãos do nosso município. Os cursos que montamos visam à formação ampla, dotando-os de habilidades técnicas e comportamentais, sendo capazes de atender às exigências de quaisquer empresas".

Saiba como se pré-inscrever no site

1º Passo: em "Modalidade", selecione a capacitação que deseja cursar;

2º Passo: na sequência, em "Categoria", escolha a área que deseja cursar;

3º Passo: em "Local" escolha o espaço onde será o curso: SENAC ou SENAI;

4º Passo: escolha a capacitação que deseja realizar e clique no botão "Saiba +" para conhecer as informações sobre: duração, horários, dias da semana, vagas, faixa etária, escolaridade, data da matrícula, local e horário da matrícula, documentos necessários.

5º Passo: clique no botão "Faça sua pré-inscrição";

6º Passo: preencha o formulário e "Confirme a sua pré-inscrição";

7º Passo: leia com atenção o comprovante da pré-inscrição.