Home
>
Concursos e Empregos
>
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar médicos

Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar médicos

Inscrições podem ser feitas de 29 de julho a 12 de agosto, no site da prefeitura

Gazeta Online

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de julho de 2019 às 15:10

 - Atualizado há 6 anos

Oportunidades para 20 especialidades médicasA Prefeitura de Vila Velha vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de médicos em 20 especialidades. A remuneração varia de R$ 2.843,80 a R$ 9.380. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva.

Recomendado para você

Para o Espírito Santo, são 321 vagas; oportunidade será destinada para atuação nas pesquisas domiciliares, econômicas e geocientíficas para os cargos de nível médio

IBGE prorroga inscrições para processo seletivo com 9.580 vagas temporárias

Oportunidades são para cargos de nível superior; carga horária será de 40 horas, com as contratações sendo feitas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Telebras publica edital de concurso com 930 vagas e salário de R$ 11 mil

Oportunidades são para os cargos de cuidador de estudantes com deficiência, auxiliar de creche e professor; inscrições podem ser feitas até 15 de dezembro

Prefeitura da Serra contrata profissionais temporários na área da Educação

> Prefeitura de Vila Velha prepara concurso com 1.500 vagas

Os selecionados vão atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

As inscrições podem ser feitas no endereço www.vilavelha.es.gov.br, das 9 horas próxima segunda-feira, 29 de julho até às 17 horas do dia 12 de agosto de 2019. O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos.

OS CARGOS

- Cirurgião Dentista Especialista em PCD - 20 horas

- Médico Cardiologista- 20 horas

- Médico Clínico Geral- 20 horas

- Médico Clínico Geral - 40 horas

- Médico Clínico Plantonista - 24 horas

- Médico Ginecologista - 20 horas

- Médico Ginecologista Obstetra Plantonista - 24 horas

- Médico Infectologista Adulto - 20 horas

- Médico Neurologista Adulto - 20 horas

- Médico Neurologista Pediátrico - 20 horas

- Médico Oftalmologista - 20 horas

- Médico Pediatra - 20 horas

- Médico Pediatra Plantonista - 24 horas

- Médico Psiquiatra Infantil - 20 horas

- Médico Psiquiatra Adulto - 20 horas

- Médico Pneumologista - 20 horas

- Médico Especialista em Medicina de Família e Comunidade - 40 horas

- Médico Reumatologista - 20 horas

- Médico Urologista - 20 horas

- Médico com experiência em Regulação - 20 horas

> Leia mais sobre Concursos e Empregos

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais