Saúde

Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar médicos

Inscrições podem ser feitas de 29 de julho a 12 de agosto, no site da prefeitura

Publicado em 26 de julho de 2019 às 15:10 - Atualizado há 6 anos

A Prefeitura de Vila Velha vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de médicos em 20 especialidades. A remuneração varia de R$ 2.843,80 a R$ 9.380. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva.

Os selecionados vão atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

As inscrições podem ser feitas no endereço www.vilavelha.es.gov.br, das 9 horas próxima segunda-feira, 29 de julho até às 17 horas do dia 12 de agosto de 2019. O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos.

OS CARGOS

- Cirurgião Dentista Especialista em PCD - 20 horas

- Médico Cardiologista- 20 horas

- Médico Clínico Geral- 20 horas

- Médico Clínico Geral - 40 horas

- Médico Clínico Plantonista - 24 horas

- Médico Ginecologista - 20 horas

- Médico Ginecologista Obstetra Plantonista - 24 horas

- Médico Infectologista Adulto - 20 horas

- Médico Neurologista Adulto - 20 horas

- Médico Neurologista Pediátrico - 20 horas

- Médico Oftalmologista - 20 horas

- Médico Pediatra - 20 horas

- Médico Pediatra Plantonista - 24 horas

- Médico Psiquiatra Infantil - 20 horas

- Médico Psiquiatra Adulto - 20 horas

- Médico Pneumologista - 20 horas

- Médico Especialista em Medicina de Família e Comunidade - 40 horas

- Médico Reumatologista - 20 horas

- Médico Urologista - 20 horas

- Médico com experiência em Regulação - 20 horas

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta