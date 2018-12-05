Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar guarda-vidas

Guarda-vidas em Vila Velha Crédito: Felix Falcão/ Prefeitura de Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de guarda-vidas. A seleção vai preencher cadastro de reserva. Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de dezembro de 2018, no site

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A remuneração é de R$ 1.188,00, mais R$ 100,00 de auxílio-alimentação. A carga horária é de 40 horas, podendo ser cumpridas em regime de escala, plantões noturnos e outros similares, inclusive sábados, domingos e feriados.

Para participar da seleção, é necessário ter o Ensino Médio Completo; Certificado válido do Curso de Formação de Guarda-Vidas emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES). De acordo com o edital, o certificado deverá ser emitido pelo Corpo de Bombeiros no mesmo ano do processo seletivo, ou estar devidamente revalidado antes da assinatura do contrato.

O processo seletivo será realizado em três fases: prova de títulos, análise da documentação e exames médicos.

Os selecionados vão trabalhar nas praias do município durante o verão. O secretário de Defesa Social e Trânsito, Oberacy Emmerich destacou a importância das contratações. Nessa época do ano, a proteção e a segurança nas praias é fundamental. Ainda mais quando a movimentação de turista e banhistas é intensa no nosso município, enfatizou.