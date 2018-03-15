Prefeitura de Vila Velha abre seleção para 189 vagas de nível médio

No total, serão oferecidas 49 vagas para o cargo de Agente de Combate às Endemias (ACE) e 89 vagas para Agente Comunitário de Saúde (ACS), mais cadastro de reserva.

A seleção será por meio de prova objetiva, no dia 20 de maio, em Vila Velha. A previsão de divulgação do resultado final é dia 15 de junho.