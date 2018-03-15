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Seleção

Prefeitura de Vila Velha abre seleção para 189 vagas de nível médio

Salário é de R$ 1.014,00 mais R$ 140,00 de auxílio-alimentação.

Publicado em 15 de Março de 2018 às 20:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 20:37
Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Vila Velha abriu processo seletivo de nível médio para preenchimento de 189 vagas na área da Saúde. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de abril, no site www.ibade.org.br.
O salário é de R$ 1.014,00 mais R$ 140,00 de auxílio-alimentação e vale transporte, para 40 horas semanais. Veja o edital.
No total, serão oferecidas 49 vagas para o cargo de Agente de Combate às Endemias (ACE) e 89 vagas para Agente Comunitário de Saúde (ACS), mais cadastro de reserva.
A seleção será por meio de prova objetiva, no dia 20 de maio, em Vila Velha. A previsão de divulgação do resultado final é dia 15 de junho.

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