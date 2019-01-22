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Níveis médio e superior

Prefeitura de Viana prorroga inscrição de concurso com 217 vagas

Novo prazo segue até o dia 5 de fevereiro; provas objetivas serão aplicadas em março

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 13:34

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 jan 2019 às 13:34
Prefeitura de Viana prorrogou inscrições até 5 de fevereiro Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Viana prorrogou até o dia 5 de fevereiro de 2019 as inscrições para o concurso público que vai preencher 217 vagas. As oportunidades são para cargos de níveis médio e superior.
A remuneração varia de R$ 970,00 e R$ 2.674,98, para atuar com carga horária de 25h a 40h semanais. Os interessados podem se inscrever no site www.consulpam.com.br. A taxa varia entre R$ 60,00 e R$ 100,00.
Ao todo, são três editais, No documento nº 001/2018, as chances são para Professor de Educação Básica I - Educação Infantil (45); Professor de Educação Básica II - Ensino Fundamental Anos Iniciais (40); Professor de Educação Básica III - Ensino Fundamental Anos Finais Matemática (2), Língua Portuguesa (4), Língua Inglesa (1), Ciências (2), História (2), Geografia (1), Educação Física (6) e Arte (6); Professor de Educação Básica IV - Educação Especial (10); Pedagogo (15); Bibliotecário (2); Assistente de Educação Básica (30).
Já no edital nº 002/2018: Guarda Municipal (15).
Por fim, no edital nº 003/2018: Auditor de Controle Interno - Direito (1), Ciências Contábeis (1), Engenharia Civil (1) e Administração (1); Auditor Fiscal de Defesa do Consumidor (1); Auditor Fiscal de Meio Ambiente - Engenheiro Ambiental (1), Engenheiro Agrônomo (1), Engenheiro Químico (1) e Geólogo (1); Auditor Fiscal de Postura (2); Auditor Fiscal de Obras (2); Auditor Fiscal de Tributos - Direito (1), Economia (1), Ciências Contábeis (1), Engenharia Civil (1) e Administração (1); Contador; Nutricionista; Motorista; Procurador.
Para os editais nº 001 e 003/2018 as Provas Objetivas e Discursivas estão previstas para o dia 17 de março de 2019. Já no edital nº 002/2018, a data prevista para aplicação da Prova Objetiva é 10 de março de 2019.
As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 17 de março de 2019, onde os candidatos às vagas de magistério e cargos gerais farão, também, a apresentação dos títulos. Para os candidatos para as vagas de Guarda Municipal, as provas serão apenas com questões objetivas no dia 10 de março.
 

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