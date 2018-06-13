Prefeitura de Viana contrata profissionais temporários

A Prefeitura de Viana divulgou nesta quarta-feira (13) o novo edital para a contratação temporária de assistente administrativo, motorista, agente de portaria e merendeira. A remuneração é de R$ 954.
De acordo com informações da prefeitura, o edital 001/2018, que previa a contratação desses mesmos cargos, foi cancelado. O processo seletivo tem como objetivo preencher cadastro de reserva.
As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, no www.viana.es.gov.br, no período de 14 de junho de 2018, a partir das 12 horas até às 12 horas do dia 18 de junho de 2018.
Confira os cargos
Assistente Administrativo
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 954,00, mais Auxílio Alimentação
Requisitos: Diploma ou Certificado de conclusão de Ensino Médio e no mínimo seis meses de experiência na atividade.
Motorista I
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 954,00, mais Auxílio Alimentação
Requisitos: Séries Iniciais do Ensino Fundamental Incompleto, Carteira Nacional de Habilitação, categoria B, C ou D ou E e seis meses de experiência na atividade.
Motorista II
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 954,00, mais Auxílio Alimentação
Requisitos: Séries Iniciais do Ensino Fundamental Incompleto, Carteira Nacional de Habilitação, categoria B, C ou D ou E e seis meses de experiência na atividade.
Motorista III
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 954,00, mais Auxílio Alimentação
Requisitos: Séries Iniciais do Ensino Fundamental Incompleto, Carteira Nacional de Habilitação, categoria B, C ou D ou E e seis meses de experiência na atividade.
Merendeira
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 954,00, mais Auxílio Alimentação
Requisitos: Séries Iniciais do Ensino Fundamental Incompleto e seis meses de experiência na atividade.
Agente de portaria
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 954,00, mais Auxílio Alimentação
Requisitos: Ensino fundamental completo.