Prefeitura de Viana contrata profissionais temporários

Prefeitura de Viana contrata assistente administrativo, motorista, agente de portaria e merendeira Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Viana divulgou nesta quarta-feira (13) o novo edital para a contratação temporária de assistente administrativo, motorista, agente de portaria e merendeira. A remuneração é de R$ 954.

De acordo com informações da prefeitura, o edital 001/2018, que previa a contratação desses mesmos cargos, foi cancelado. O processo seletivo tem como objetivo preencher cadastro de reserva.

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, no www.viana.es.gov.br , no período de 14 de junho de 2018, a partir das 12 horas até às 12 horas do dia 18 de junho de 2018.

Confira os cargos

Assistente Administrativo

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 954,00, mais Auxílio Alimentação

Requisitos: Diploma ou Certificado de conclusão de Ensino Médio e no mínimo seis meses de experiência na atividade.

Motorista I

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 954,00, mais Auxílio Alimentação

Requisitos: Séries Iniciais do Ensino Fundamental Incompleto, Carteira Nacional de Habilitação, categoria B, C ou D ou E e seis meses de experiência na atividade.

Motorista II

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 954,00, mais Auxílio Alimentação

Requisitos: Séries Iniciais do Ensino Fundamental Incompleto, Carteira Nacional de Habilitação, categoria B, C ou D ou E e seis meses de experiência na atividade.

Motorista III

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 954,00, mais Auxílio Alimentação

Requisitos: Séries Iniciais do Ensino Fundamental Incompleto, Carteira Nacional de Habilitação, categoria B, C ou D ou E e seis meses de experiência na atividade.

Merendeira

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 954,00, mais Auxílio Alimentação

Requisitos: Séries Iniciais do Ensino Fundamental Incompleto e seis meses de experiência na atividade.

Agente de portaria

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 954,00, mais Auxílio Alimentação