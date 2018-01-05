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Prefeitura de Viana contrata auxiliar de creche

Inscrições seguem até o dia 12 de janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2018 às 18:33

Publicado em 05 de Janeiro de 2018 às 18:33

Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Viana, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer, vai abrir processo seletivo simplificado para a seleção e contratação de profissionais em regime de designação temporária. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva para o cargo de auxiliar de creche, área de conhecimento e componente curricular. 
O profissional terá salário de R$ 954, mais auxílio-alimentação. A carga horária é de 40 horas semanais. Para participar do certame, o candidato precisa ter o ensino médio.
As inscrições podem ser feitas no site www.viana.es.gov.br, até as 13 horas do dia 12 de janeiro.
O processo seletivo será realizado em duas etapas. A primeira será a inscrição, enquanto que a segunda a de comprovação de títulos e formalização do contrato.

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