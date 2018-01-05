Prefeitura de Viana contrata auxiliar de creche

Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Viana, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer, vai abrir processo seletivo simplificado para a seleção e contratação de profissionais em regime de designação temporária. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva para o cargo de auxiliar de creche, área de conhecimento e componente curricular.

O profissional terá salário de R$ 954, mais auxílio-alimentação. A carga horária é de 40 horas semanais. Para participar do certame, o candidato precisa ter o ensino médio.

As inscrições podem ser feitas no site www.viana.es.gov.br , até as 13 horas do dia 12 de janeiro.