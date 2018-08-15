Prefeitura de Viana abre 360 vagas de bolsas de estudo

Sede da Agência do Emprego da Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação / Prefeitura de Viana

A Prefeitura de Viana, por meio do Programa de Qualificação, Geração de Emprego e Renda para o Vianense (Gerar), está com inscrições abertas para 360 vagas de bolsas parciais de estudos para cursos técnicos.

De acordo com o edital, são 40 vagas para cada um dos nove cursos oferecidos pelo Colégio Lusíadas nas unidades de Campo Grande (Colégio Lusíadas) e Jardim América. O desconto na mensalidade é de 30%.

Os interessados podem se inscrever até o dia 17 de agosto, na Agência de Empregos, em Viana Sede, de acordo com o cronograma estabelecido pela prefeitura.

O dia 15 será reservado, além dos servidores públicos municipais, para funcionários de empresas conveniadas. Já nos dias 16 e 17 será a vez de receber as inscrições dos moradores do município. Para se inscrever, é preciso ter concluído o Ensino Médio, ser morador de Viana e estar inscrito no Cadastro Único.

No ato da inscrição, os candidatos devem apresentar o comprovante de conclusão do Ensino Médio e cópia simples dos documentos pessoais, CPF, carteira de identidade, título de eleitor e comprovante de residência, bem como NIS para candidatos inscritos no CADÚnico.

Os cursos estarão divididos nas unidades de Campo Grande e de Jardim América. Para a unidade de Campo Grande, os cursos são Técnico em Análises Clínicas, Eletrotécnica, Enfermagem, Estética, Mecânica, Segurança do Trabalho e Edificações. E para a unidade de Jardim América são dois cursos, técnico em Administração e Logística.