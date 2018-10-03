Prefeitura de São Roque do Canaã abre seleção para DT

A Prefeitura de São Roque do Canaã vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais da área de educação. Os contratos serão temporários. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 2,5 mil.

Os interessados podem se inscrever no Protocolo Geral, que fica no prédio da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã, Rua Lourenço Roldi, 88, São Roquinho, São Roque do Canaã. O atendimento ocorre no período de 4 a 8 de outubro de 2018, das 8h às 11h e das 12h às 16h.