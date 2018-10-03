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Prefeitura de São Roque do Canaã abre seleção para DT

Remuneração pode chegar a R$ 2,5 mil; inscrições poderão ser feitas de 4 a 8 de outubro de 2018
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 17:56

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 17:56

Oportunidades para trabalhar com contrato temporário Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de São Roque do Canaã vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais da área de educação. Os contratos serão temporários. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 2,5 mil. 
Confira outras oportunidades de concurso e emprego
Os interessados podem se inscrever no Protocolo Geral, que fica no prédio da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã, Rua Lourenço Roldi, 88, São Roquinho, São Roque do Canaã. O atendimento ocorre no período de 4 a 8 de outubro de 2018, das 8h às 11h e das 12h às 16h.
CONFIRA OS CARGOS
Professor Educação Infantil e Anos iniciais do Ensino Fundamental
Remuneração: R$ 1.579,21
Carga horária: 25 horas semanais
Professor de Educação Especial
Remuneração: R$ 1.579,21
Carga horária: 25 horas semanais
Professor das Anos/Series Finais do Ensino Fundamental: Inglês, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática
Remuneração: R$ 1.579,21
Carga horária: 25 horas semanais
Pedagogo Educação Básica
Remuneração: R$ 2.528,34
Carga horária: 40 horas semanais
 

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