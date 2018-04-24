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Prefeitura de São Mateus contrata 54 profissionais temporários

Candidatos poderão se inscrever nos dias 25 e 26 de abril

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 15:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 15:06
Candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de São Mateus vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais em cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 1.683,00.
Ao todo, serão oferecidas 54 vagas, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para os cargos de assistente social (5), psicólogo (3), motorista (6), agente administrativo (10), auxiliar de serviços gerais (10), mãe social (10), vigia (5), educador físico (2) e pedagogo (3).
Os salários variam de R$ 945,00 a R$ 1.683,00, de acordo com o cargo pretendido. A carga horária poderá ser de 20, 25 ou 40 horas semanais, conforme o cargo.
As inscrições poderão ser feitas nos dias 25 e 26 de abril de 2018, das 9hs às 16hs, na Secretaria Municipal de Assistência Social de São Mateus, que fica na Rua Coronel Mateus Cunha, 327, Sernamby.
O processo seletivo terá validade de 24 meses, a partir da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por até igual período, a critério do Município.
 

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