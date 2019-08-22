Prefeitura de São Gabriel da Palha contrata pedreiro e eletricista

Os interessados poderão se inscrever no período de 9 a 13 de setembro de 2019, das 13 às 17h (segunda a quinta-feira) e de 8 às 12h na sexta-feira. O atendimento ocorre na Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, que fica na Rua 14 de maio, 54, bairro Glória.