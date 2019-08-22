Prefeitura de São Gabriel da Palha contrata pedreiro e eletricista

A Prefeitura de São Gabriel da Palha, que fica na região Noroeste do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar eletricista predial e pedreiro. A remuneração é de R$ 998. Os selecionados vão atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Obras. Os contratos serão temporários.
Os interessados poderão se inscrever no período de 9 a 13 de setembro de 2019, das 13 às 17h (segunda a quinta-feira) e de 8 às 12h na sexta-feira. O atendimento ocorre na Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, que fica na Rua 14 de maio, 54, bairro Glória.
O processo seletivo simplificado contará com entrega de títulos, exame objetivo e prova prática.
SAIBA MAIS
Pedreiro
Requisito: Ensino fundamental completo, com curso ou registro da profissão de pedreiro na carteira de trabalho.
Carga horária: 44 horas semanais
Vagas: 3
Remuneração: R$ 998.
Eletricista predial
Requisito: Ensino médio completo com qualificação básica, a ser entregue o original do Certificado ou Histórico Escolar no ato da posse.
Carga horária: 44 horas semanais
Vagas: 2
Remuneração: R$ 998.