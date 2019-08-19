Prefeitura de São Gabriel da Palha contrata merendeira e servente

A Prefeitura de São Gabriel da Palha, que fica na região Noroeste do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que tem como objetivo preencher 28 vagas. As chances são para os cargos de merendeira (10) e servente (18). Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
A carga horária de trabalho é de 44 horas semanais e o salário é de R$ 998,00. Os candidatos precisam ter Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Os aprovados vão assinar contrato temporário.
Os interessados têm até o dia 22 de agosto para se inscrever no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, situada à Praça Vicente Glazar, 159, bairro Glória, São Gabriel da Palha.
A seleção contará com provas objetivas, prevista para o dia 8 de setembro, e avaliação de título. O processo seletivo terá a validade de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.