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Prefeitura de São Gabriel da Palha contrata merendeira e servente

Oferta é de 28 vagas; para concorrer, é preciso ter séries iniciais do ensino fundamental

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 12:26

Ana Paula Mello Miranda

Ana Paula Mello Miranda

Publicado em 

19 ago 2019 às 12:26
A Prefeitura de São Gabriel da Palha, que fica na região Noroeste do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que tem como objetivo preencher 28 vagas. As chances são para os cargos de merendeira (10) e servente (18). Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
> 33 concursos abertos com salários de até R$ 35 mil
A carga horária de trabalho é de 44 horas semanais e o salário é de R$ 998,00. Os candidatos precisam ter Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Os aprovados vão assinar contrato temporário
Os interessados têm até o dia 22 de agosto para se inscrever no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, situada à Praça Vicente Glazar, 159, bairro Glória, São Gabriel da Palha.
> Concurso com salários de até R$ 4 mil em João Neiva
A seleção contará com provas objetivas, prevista para o dia 8 de setembro, e avaliação de título. O processo seletivo terá a validade de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos 
 

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