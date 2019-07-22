Nível superior

Prefeitura de São Gabriel da Palha abre vaga para área da Educação

Profissional precisa ter Graduação em Licenciatura Plena; remuneração é de R$ 1.110,83, para carga horária de 36h

Publicado em 22 de julho de 2019 às 18:34 - Atualizado há 6 anos

Seleção contará com provas objetiva e de títulos Crédito: Pixabay

A Prefeitura de São Gabriel da Palha, município que fica ao Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais na área da Educação. As chances são para a formação de cadastro de reserva para o cargo de coordenador de turno.

O profissional precisa ter Graduação em Licenciatura Plena. A remuneração é de R$ 1.110,83, para carga horária de 36h.

Os interessados podem se inscrever de 29 de julho a 7 de agosto de 2019, de segunda a quinta-feira das 13h às 18h, e sexta das 7h às 13h. O atendimento ocorre na Secretaria Municipal de Educação.

A seleção será composta por provas objetiva e de títulos.

