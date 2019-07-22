Prefeitura de São Gabriel da Palha abre vaga para área da Educação

Publicado em 22 de julho de 2019 às 18:34
- Atualizado há 6 anos
A Prefeitura de São Gabriel da Palha, município que fica ao Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais na área da Educação. As chances são para a formação de cadastro de reserva para o cargo de coordenador de turno.
O profissional precisa ter Graduação em Licenciatura Plena. A remuneração é de R$ 1.110,83, para carga horária de 36h.
Os interessados podem se inscrever de 29 de julho a 7 de agosto de 2019, de segunda a quinta-feira das 13h às 18h, e sexta das 7h às 13h. O atendimento ocorre na Secretaria Municipal de Educação.
A seleção será composta por provas objetiva e de títulos.
