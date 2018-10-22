Prefeitura de Santa Teresa abre seleção para contratar temporários

Seleção vai contratar profissionais temporários Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de Santa Teresa publicou nesta segunda-feira (22) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de operador de máquina, operador de máquina pesada e operador de máquina agrícola. A seleção é voltada para preencher cadastro de reserva.

As inscrições serão realizadas no período de 5 a 9 de novembro de 2018, na sala da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que fica na Prefeitura Municipal de Santa Teresa, Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa. O atendimento ocorre das 8 às 11 horas e das 12h30 às 15h30 horas.

O processo seletivo será constituído de prova prática e análise de currículo.

CONFIRA OS CARGOS

OPERADOR DE MÁQUINA

Salário Base: R$ 794,77

Carga Horária: 40 horas semanais

Requisitos: Exigência Curso Médio Completo e habilitação para dirigir C, D ou E.

OPERADOR DE MÁQUINA PESADA

Salário Base: R$ 794,77

Carga Horária: 40 horas semanais

Requisitos: Exigência Curso Médio Completo e habilitação para dirigir C, D ou E.

OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA

Salário Base: R$ 794,77

Carga Horária: 40 horas semanais

Requisitos: Exigência Curso Médio Completo e habilitação para dirigir C, D ou E.