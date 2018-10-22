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Contratos

Prefeitura de Santa Teresa abre seleção para contratar temporários

Oportunidades são destinadas a profissionais de nível médio; prazo de inscrição vari de 5 a 9 de novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2018 às 16:07

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 16:07

Seleção vai contratar profissionais temporários Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de Santa Teresa publicou nesta segunda-feira (22) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de operador de máquina, operador de máquina pesada e operador de máquina agrícola. A seleção é voltada para preencher cadastro de reserva.
As inscrições serão realizadas no período de 5 a 9 de novembro de 2018, na sala da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que fica na Prefeitura Municipal de Santa Teresa, Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa. O atendimento ocorre das 8 às 11 horas e das 12h30 às 15h30 horas.
O processo seletivo será constituído de prova prática e análise de currículo.
CONFIRA OS CARGOS
OPERADOR DE MÁQUINA
Salário Base: R$ 794,77
Carga Horária: 40 horas semanais
Requisitos: Exigência Curso Médio Completo e habilitação para dirigir C, D ou E.
OPERADOR DE MÁQUINA PESADA
Salário Base: R$ 794,77
Carga Horária: 40 horas semanais
Requisitos: Exigência Curso Médio Completo e habilitação para dirigir C, D ou E.
OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA
Salário Base: R$ 794,77
Carga Horária: 40 horas semanais
Requisitos: Exigência Curso Médio Completo e habilitação para dirigir C, D ou E.
 

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