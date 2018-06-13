Prefeitura de Presidente Kennedy abre concurso para professores

As provas do concurso serão aplicadas no dia 19 de agosto Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de Presidente Kennedy divulgou nesta terça-feira (12) o edital de abertura de concurso público para área da Educação.

As oportunidades são para professores MAMPA - Séries Iniciais do Ensino Fundam

ental e Educação Infantil; MAMPP - Pedagogo; e MAMPB - Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa e Matemática. A remuneração varia de R$ 2.184,83 a R$ 3.495,72.

As inscrições poderão ser feitas pela internet, no endereço eletrônico www.ibade.org.br , entre os dias 19 de junho e 16 de julho de 2018. A taxa de participação é de R$ 73,00.