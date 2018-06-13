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A partir do dia 19

Prefeitura de Presidente Kennedy abre concurso para professores

Remuneração varia de R$ 2.184,83 a R$ 3.495,72

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 21:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 21:44
As provas do concurso serão aplicadas no dia 19 de agosto Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de Presidente Kennedy divulgou nesta terça-feira (12) o edital de abertura de concurso público para área da Educação. 
As oportunidades são para professores MAMPA - Séries Iniciais do Ensino Fundam
ental e Educação Infantil; MAMPP - Pedagogo; e MAMPB - Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa e Matemática. A remuneração varia de R$ 2.184,83 a R$ 3.495,72. 
As inscrições poderão ser feitas pela internet, no endereço eletrônico www.ibade.org.br, entre os dias 19 de junho e 16 de julho de 2018. A taxa de participação é de R$ 73,00.
O concurso contará com prova objetiva e avaliação escrita - Redação, ambas de caráter classificatório e eliminatório e previstas para o dia 19 de agosto de 2018. Haverá ainda prova de títulos, de caráter apenas classificatório.

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