Prefeitura de Presidente Kennedy abre concurso para professores

A Prefeitura de Presidente Kennedy divulgou nesta terça-feira (12) o edital de abertura de concurso público para área da Educação.
As oportunidades são para professores MAMPA - Séries Iniciais do Ensino Fundam
ental e Educação Infantil; MAMPP - Pedagogo; e MAMPB - Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa e Matemática. A remuneração varia de R$ 2.184,83 a R$ 3.495,72.
As inscrições poderão ser feitas pela internet, no endereço eletrônico www.ibade.org.br, entre os dias 19 de junho e 16 de julho de 2018. A taxa de participação é de R$ 73,00.
O concurso contará com prova objetiva e avaliação escrita - Redação, ambas de caráter classificatório e eliminatório e previstas para o dia 19 de agosto de 2018. Haverá ainda prova de títulos, de caráter apenas classificatório.