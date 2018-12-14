Prefeitura de Piúma abre seleção para contratar guarda-vidas

Serão selecionados 36 guarda-vidas Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de Piúma vai contratar 36 guarda-vidas para trabalhar durante o verão. Para participar, é necessário ter o ensino fundamental. A remuneração é de R$ 1.045,63, mais auxílio-alimentação de R$ 359,70. A carga horária é de 40 horas semanais.

As inscrições para o presente processo seletivo serão realizadas até 24 de dezembro de 2018, na Secretaria Municipal de Turismo e Esportes, que fica na Rua Aníbal de Souza Gonçalves, 18 - 3º andar - B. O atendimento ocorre das 9 às 17 horas.

A seleção será realizada em uma uma etapa, a avaliação de títulos, que são divididos em dois critérios: títulos e tempo de serviço.

Os requisitos para participar da seleção são ter mais de 18 anos, o ensino fundamental, entre outros.

ATRIBUIÇÕES

O guarda-vidas tem como atribuições:

a) realizar tarefas de vigilância e salvamento na orla marítima, lagos e rios do Município, observando banhistas para prevenir afogamentos e salva vidas;

b) orientar banhistas com animais na praia e práticas esportivas;

c) realizar patrulhamento marítimo com embarcação de propulsão a motor (para os que têm habilitação junto a Capitania dos Portos para conduzir embarcação);

d) orientar banhistas, prestar informações gerais e turísticas, participar de reuniões e elaborar relatórios;

e) responsabilizar-se pelo controle e utilização de equipamentos e materiais colocados à sua disposição.