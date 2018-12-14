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Ensino fundamental

Prefeitura de Piúma abre seleção para contratar guarda-vidas

Oferta é de 36 vagas; interessados podem se inscrever até o dia 24 de dezembro, das 9 às 17 horas

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 15:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2018 às 15:59
Serão selecionados 36 guarda-vidas Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de Piúma vai contratar 36 guarda-vidas para trabalhar durante o verão. Para participar, é necessário ter o ensino fundamental. A remuneração é de R$ 1.045,63, mais auxílio-alimentação de R$ 359,70. A carga horária é de 40 horas semanais.
As inscrições para o presente processo seletivo serão realizadas até 24 de dezembro de 2018, na Secretaria Municipal de Turismo e Esportes, que fica na Rua Aníbal de Souza Gonçalves, 18 - 3º andar - B. O atendimento ocorre das 9 às 17 horas.
A seleção será realizada em uma uma etapa, a avaliação de títulos, que são divididos em dois critérios: títulos e tempo de serviço.
Os requisitos para participar da seleção são ter mais de 18 anos, o ensino fundamental, entre outros.
ATRIBUIÇÕES
O guarda-vidas tem como atribuições:
a) realizar tarefas de vigilância e salvamento na orla marítima, lagos e rios do Município, observando banhistas para prevenir afogamentos e salva vidas;
b) orientar banhistas com animais na praia e práticas esportivas;
c) realizar patrulhamento marítimo com embarcação de propulsão a motor (para os que têm habilitação junto a Capitania dos Portos para conduzir embarcação);
d) orientar banhistas, prestar informações gerais e turísticas, participar de reuniões e elaborar relatórios;
e) responsabilizar-se pelo controle e utilização de equipamentos e materiais colocados à sua disposição.
Os guarda vidas estão sujeitos a um regulamento disciplinar que tipifica, classifica e mensura as transgressões disciplinares, estabelecendo normas relativas à aplicação das sanções disciplinares, bem como estabelecer outras disposições.

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