Prefeitura de Nova Venécia abre seleção para diversos cargos

Prédio onde funciona a Prefeitura de Nova Venécia Crédito: Divulgação / Prefeitura de Nova Venécia

A Prefeitura de Nova Venécia vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de nível superior. O objetivo da seleção é formar cadastro de reserva para os cargos de professor, inspetor, supervisor, nutricionista e fonoaudiólogo.

Para professor, supervisor e inspetor escolar, a remuneração varia de R$ 1.258,83 a R$ 1.702,73, de acordo com a titulação do candidato. A carga horária é de 25 horas semanais.

O salário dos nutricionistas é de R$ 2.235,65 para carga horária de 44 horas semanais. O fonoaudiólogo, com jornada de 20 horas por semana, recebe a mesma remuneração, mas gratificação de R$ 494,55.

As inscrições poderão ser feitas na Secretaria de Educação de Nova Venécia, que fica na Rua Sergipe, bairro Margareth, no Cerimonial DVenézia. O atendimento será feitos nos dias 3 e 4 de janeiro de 2019, das 8h às 11h e das 13h às 15h.

Outras informações podem ser obtidas no edital disponível no site da Prefeitura: www.novavenecia.es.gov.br , na aba Decretos e Editais, ou no saguão da Prefeitura de Nova Venécia e pelo telefone (27) 3772-6867.