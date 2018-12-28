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Prefeitura de Nova Venécia abre seleção para diversos cargos

Oportunidades são para professor, inspetor, supervisor, nutricionista e fonoaudiólogo

Publicado em 28 de Dezembro de 2018 às 13:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2018 às 13:38
Prédio onde funciona a Prefeitura de Nova Venécia Crédito: Divulgação / Prefeitura de Nova Venécia
A Prefeitura de Nova Venécia vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de nível superior. O objetivo da seleção é formar cadastro de reserva para os cargos de professor, inspetor, supervisor, nutricionista e fonoaudiólogo.
Para professor, supervisor e inspetor escolar, a remuneração varia de R$ 1.258,83 a R$ 1.702,73, de acordo com a titulação do candidato. A carga horária é de 25 horas semanais.
O salário dos nutricionistas é de R$ 2.235,65 para carga horária de 44 horas semanais. O fonoaudiólogo, com jornada de 20 horas por semana, recebe a mesma remuneração, mas gratificação de R$ 494,55.
As inscrições poderão ser feitas na Secretaria de Educação de Nova Venécia, que fica na Rua Sergipe, bairro Margareth, no Cerimonial DVenézia. O atendimento será feitos nos dias 3 e 4 de janeiro de 2019, das 8h às 11h e das 13h às 15h.
Outras informações podem ser obtidas no edital disponível no site da Prefeitura: www.novavenecia.es.gov.br, na aba Decretos e Editais, ou no saguão da Prefeitura de Nova Venécia e pelo telefone (27) 3772-6867.
 

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