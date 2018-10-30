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Cadastro de reserva

Prefeitura de Nova Venécia abre seleção para contratar temporários

Oportunidades são para profissionais de níveis fundamental completo e incompleto e médio; remuneração de até R$ 1,3 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2018 às 13:56

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 13:56

Sede da Prefeitura de Nova Venécia Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Nova Venécia vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de níveis fundamental completo e incompleto e médio, A remuneração varia de R$ 954 a R$ 1.313,27. Os contratos serão temporários.
A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva para os seguintes cargos: trabalhador braçal masculino (vagas para trabalhar na sede, Cedrolândia e São Gonçalo), trabalhador braçal feminino (vaga para trabalhar na sede), pedreiro, eletricista, carpinteiro, calceteiro, bombeiro hidráulico, motorista (vagas para trabalhar na sede, patrimônio do XV e Cristalina), atendente, cuidador feminino, vigia, operador de máquinas e coveiro.
As inscrições deverão ser feitas na Secretaria de Educação de Nova Venécia, que fica na Rua Sergipe, bairro Margareth, no Cerimonial DVenézia, entre os dias 19 e 21 de novembro de 2018. O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 13h às 15h.
O edital está disponível no site www.novavenecia.es.gov.br, na aba Decretos e Editais, ou no saguão da Prefeitura de Nova Venécia e pelo telefone (27) 3752 9006.
Os cargos de trabalhador braçal, pedreiro, carpinteiro, calceteiro, bombeiro hidráulico e vigia exigem que os candidatos tenham até o 5º ano do ensino fundamental incompleto. Já quem for se inscrever para as funções de eletricista e motorista precisam ter o ensino fundamental completo. Os atendentes e cuidadores femininos devem ter o ensino médio.
 

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