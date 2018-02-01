Prefeitura de Marataízes abre seleção para contratar DTs

Seleção vai preencher cadastro de reserva Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de Marataízes está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que tem como objetivo contratar profissionais em designação temporária (DT) para a área da Educação.

As oportunidades são para os cargos de professor, monitor escolar, inspetor de disciplina e monitor de transporte escolar. A remuneração varia de R$ 954 a R$ 1.902.

As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico

, link DT- 2018, até as 23h59 do dia 4 de fevereiro de 2018.

O cargo de professor exige o nível superior, enquanto que o de monitor escolar e inspetor de disciplina o nível médio. Já o candidato para monitor de transporte escolar precisa ter o nível fundamental.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.