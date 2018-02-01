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Prefeitura de Marataízes abre seleção para contratar DTs

Profissionais vão atuar na área da Educação; remuneração de até R$ 1.902,55
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 16:47

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 16:47

Seleção vai preencher cadastro de reserva Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de Marataízes está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que tem como objetivo contratar profissionais em designação temporária (DT) para a área da Educação.
As oportunidades são para os cargos de professor, monitor escolar, inspetor de disciplina e monitor de transporte escolar. A remuneração varia de R$ 954 a R$ 1.902.
As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico
www.marataizes.es.gov.br
, link DT- 2018, até as 23h59 do dia 4 de fevereiro de 2018.
O cargo de professor exige o nível superior, enquanto que o de monitor escolar e inspetor de disciplina o nível médio. Já o candidato para monitor de transporte escolar precisa ter o nível fundamental.
O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
 

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