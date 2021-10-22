Prefeitura de Linhares abre seleção com salário de até R$ 13 mil

Prefeitura de Linhares vai selecionar profissionais para trabalhar na área da Saúde Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

Prefeitura de Linhares , por meio da Secretaria Municipal de Saúde , vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 120 profissionais temporários. A seleção é aberta a candidatos que tenham níveis médio, técnico e superior. As remunerações variam de R$ 1.344,78 a R$ 13.455. A carga horária é de 40 horas semanais.

Os selecionados vão compor as equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) para atendimento à população da área urbana e da área rural do município. Também haverá formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

Técnico de enfermagem (32)



Auxiliar de consultório dentário (28)

Enfermeiro (26)

Odontólogo (15)

Médico (19)

As inscrições poderão ser feitas de 27 de outubro a 2 de novembro de 2021, no endereço eletrônico da prefeitura.