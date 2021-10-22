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120 vagas

Prefeitura de Linhares abre seleção com salário de até R$ 13 mil

Oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior; inscrições poderão ser feitas de 27 de outubro a 2 de novembro de 2021

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 15:29

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 out 2021 às 15:29
Prefeitura de Linhares decreta luto oficial de três dias pela morte de Nozinho Corrêa
Prefeitura de Linhares  vai selecionar profissionais para trabalhar na área da Saúde Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares
Prefeitura de Linhares, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 120 profissionais temporários. A seleção é aberta a candidatos que tenham níveis médio, técnico e superior. As remunerações variam de R$ 1.344,78 a R$ 13.455. A carga horária é de 40 horas semanais.
Os selecionados vão compor as equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) para atendimento à população da área urbana e da área rural do município. Também haverá formação de cadastro de reserva.
As oportunidades são para os seguintes cargos:
  • Técnico de enfermagem (32)
  • Auxiliar de consultório dentário (28)
  • Enfermeiro (26)
  • Odontólogo (15)
  • Médico (19)
As inscrições poderão ser feitas de 27 de outubro a 2 de novembro de 2021, no endereço eletrônico da prefeitura. 
O processo seletivo será composto por avaliação de títulos. Para efeito de classificação na listagem final, serão considerados os critérios de qualificação profissional (títulos) e/ou tempo de serviço.

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