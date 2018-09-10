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Temporários

Prefeitura de João Neiva abre seleção com salário de até R$ 7,5 mil

Oportunidades são para os cargos de técnico em enfermagem, médico e farmacêutico; inscrições dias 17 e 18
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 15:37

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 15:37

Prefeitura de João Neiva abre processo seletivo Crédito: Divulgação
A Prefeitura de João Neiva vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais da área da Saúde. Há vagas para candidatos de nível técnico e superior. A remuneração pode chegar a R$ 7,5 mil. 
Para quem tem o nível superior, as chances são para os cargos de farmacêutico-bioclínico e médico. A remuneração varia de R$ 1.982,22 a R$ 7.500, respectivamente. Há ainda oportunidades para técnico em enfermagem da Estratégia Saúde da Família (ESF), com salário de R$ 954.
As inscrições podem ser feitas nos dias 17 e 18 de setembro de 2018, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Fortunato Afonso Tessarolo, 150, Praça do Triângulo, Centro, João Neiva. O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 13h às 16h.

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