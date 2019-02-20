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Concurso

Prefeitura de Itapemirim adia data da prova objetiva

Prazo de inscrições precisará ser reaberto para o cargo de auditor público interno; cronograma para demais cargos também alterado

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 15:09

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 fev 2019 às 15:09
Prefeitura de Itapemirim vai reabrir inscrições para o cargo de auditor interno - área administrativa Crédito: Ewerton Vignoli | TV Gazeta
A Prefeitura de Itapemirim anunciou que vai reabrir o período de inscrições para o cargo de auditor público interno - área administrativa. A medida visa acatar uma determinação, por um liminar, aceita de ação civil pública. Os requisitos para o cargo também será retificado.
De acordo com nota publicada pelo Instituto Ibade, organizador do concurso, a data da prova objetiva e demais datas do cronograma serão alteradas para todos os cargo. As novas datas ainda não foram divulgadas.
A data das provas já havia sido alterada. Inicialmente seria dia 17 de fevereiro e depois para 24.
O concurso da Prefeitura de Itapemirim oferece um total de 101 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. Ao todo, mais de 29 mil candidatos se inscreveram no certame. O cargo mais bem procurado foi o de auxiliar de serviços de educação infantil, com 9.400 participações. A função de agente administrativo registrou 7.900 inscrições.

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