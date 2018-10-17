Prefeitura de Ibiraçu contrata profissionais temporários

Prefeitura de Ibiraçu vai contratar profissionais temporários Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de Ibiraçu vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários. De acordo com o edital, a seleção tem como objetivo formar cadastro reserva de três cargos.

As oportunidades são para cargos de médio e superior nas funções de Técnico de Enfermagem; Motorista Socorrista e Farmacêutica Bioquímica. A jornada de trabalho varia de 30h a 40h semanais ou escalas de 24x72. A remuneração varia de R$ 954,00 e R$ 1.753,51.

Os interessados podem se inscrever na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Martins Pescador, Bairro Professor Ericina Macedo Pagiola, somente no dia 18 de outubro de 2018. O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 12h às 15h.

Os candidatos serão submetidos à apenas uma única etapa, a avaliação de títulos. Eles serão avaliados pelo exercício e qualificação do Profissional concorrente. A validade do processo seletivo é de 12 meses.