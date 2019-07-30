Prefeitura de Guarapari vai abrir 92 vagas em concurso para Educação

Publicado em 30 de julho de 2019 às 15:06
A Prefeitura de Guarapari, que fica no litoral do Espírito Santo, vai abrir concurso público com 92 vagas para professores e pedagogo. Além das oportunidades iniciais, vai haver formação de cadastro de reserva. A remuneração não foi divulgada.
A expectativa é que o edital seja publicado nos próximos dias. As vagas serão para cargos de nível superior e distribuídas entre os cargos de pedagogo, professor de educação infantil, ensino fundamental I, educação especial e de disciplinas.
O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.
O último certame realizado para a Prefeitura de Guarapari aconteceu em 2017, quando foi lançado um processo seletivo com vagas para professor em diversas áreas, intérprete e tradutor de libras, instrutor de libras e monitor de tecnologia. A remuneração variava de R$ 1.126,80 a R$ 2.073,28.
