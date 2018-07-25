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Prefeitura de Guarapari contrata motorista temporário

Inscrições poderão ser feitas nesta quinta-feira (26); aprovados vão trabalhar a rede de transporte escolar

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 17:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 17:28
A Prefeitura de Guarapari vai contratar motoristas temporários. Os profissionais vão atuar nas rotas escolares e na Secretaria Municipal de Educação. A oferta é de duas vagas, além da formação de cadastro de reserva.
A remuneração é de R$ 1.101,18, para carga horária de 40 horas semanais. Os interessados precisam ter habilitação específica (Categoria Mínima D) e curso de Transporte Escolar com carga horária mínima de 20 horas/aula.
A inscrição pode ser feita nesta quinta-feira (26), diretamente na Secretaria de Educação, que fica na Av. Santa Clara, 13, Sol Nascente, Guarapari. O atendimento ocorre das 8h às 12h e das 14h às 17h.
De acordo com o edital o processo seletivo será realizado em quatro fases: Inscrição, Classificação, Prova Prática e Chamada.

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