Prefeitura de Guarapari contrata motorista temporário

A Prefeitura de Guarapari vai contratar motoristas temporários. Os profissionais vão atuar nas rotas escolares e na Secretaria Municipal de Educação. A oferta é de duas vagas, além da formação de cadastro de reserva.

A remuneração é de R$ 1.101,18, para carga horária de 40 horas semanais. Os interessados precisam ter habilitação específica (Categoria Mínima D) e curso de Transporte Escolar com carga horária mínima de 20 horas/aula.

A inscrição pode ser feita nesta quinta-feira (26), diretamente na Secretaria de Educação, que fica na Av. Santa Clara, 13, Sol Nascente, Guarapari. O atendimento ocorre das 8h às 12h e das 14h às 17h.