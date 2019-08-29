Prefeitura de Guarapari contrata assistente de alfabetização

Prédio da Prefeitura de Guarapari Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Guarapari

A Prefeitura de Guarapari , que fica no litoral Sul do Espírito Santo , vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de assistente de alfabetização, de natureza voluntária, para o Programa Mais Alfabetização.

As inscrições poderão ser feitas no período de 2 a 4 de setembro de 2019, no site www.guarapari.es.gov.br

Para se inscrever, o candidato precisa ter Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação na Educação Infantil ou na Educação Infantil / Anos Iniciais do Ensino Fundamental ou Curso Normal Superior ou Curso de Magistério a nível de Ensino Médio.

De acordo com o edital, aos assistentes de alfabetização serão atribuídas no máximo quatro turmas em escolas com carga horária de 10h/turma ou oito turmas em escolas com carga horária de 5h/turma ou combinação equivalente, não podendo somar carga horária superior a 40h semanais, limitando-se a 20h por turno.