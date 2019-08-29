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Voluntários

Prefeitura de Guarapari contrata assistente de alfabetização

Interessados podem se inscrever no período de 2 a 4 de setembro

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 12:44

Ana Paula Mello Miranda

Ana Paula Mello Miranda

Publicado em 

29 ago 2019 às 12:44
Prédio da Prefeitura de Guarapari Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Guarapari
A Prefeitura de Guarapari, que fica no litoral Sul do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de assistente de alfabetização, de natureza voluntária, para o Programa Mais Alfabetização.
> Confira a lista dos concursos abertos em todo o país
As inscrições poderão ser feitas no período de 2 a 4 de setembro de 2019, no site www.guarapari.es.gov.br.
Para se inscrever, o candidato precisa ter Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação na Educação Infantil ou na Educação Infantil / Anos Iniciais do Ensino Fundamental ou Curso Normal Superior ou Curso de Magistério a nível de Ensino Médio.
> Oito concursos abertos no ES com salários de até R$ 4 mil
De acordo com o edital, aos assistentes de alfabetização serão atribuídas no máximo quatro turmas em escolas com carga horária de 10h/turma ou oito turmas em escolas com carga horária de 5h/turma ou combinação equivalente, não podendo somar carga horária superior a 40h semanais, limitando-se a 20h por turno.
Os profissionais vão receber R$ 150 para o caso de uma turma de 5 horas, podendo chegar a R$ 1.200 para quatro turmas com carga horária de 40 horas.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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