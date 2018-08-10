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Níveis médio e superior

Prefeitura de Guarapari abre seleção para contratar temporários

Inscrições poderão ser feitas nos dias 20 e 21 de agosto de 2018

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 15:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 15:55
Prefeitura abriu vagas imediatas e vai formar cadastro de reserva Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de Guarapari vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários. A oferta é de cinco vagas para cargos de níveis médio e superior. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
Os selecionados vão atuar na Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac) nos cargos de Técnico de Atendimento Social/Assistente Social, Psicólogo e Assistente Técnico em Abordagem/Educador Social.
As inscrições poderão ser feitas nos dias 20 e 21 de agosto de 2018, diretamente na Setac, que fica na Rua Santo Antônio, 141, Muquiçaba, Guarapari. O atendimento ocorre das 9 às 11 horas e das 13 às 17 horas. Só será permitida uma inscrição por candidato.
O processo seletivo será realizado em fase única e consistirá em prova de avaliação de títulos, que terá caráter classificatório e eliminatório. 
A vigência do contrato de trabalho será de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período e rescindido em qualquer tempo por interesse da administração. O resultado está previsto para ser publicado no dia 29 de agosto.
CONFIRA OS CARGOS
TÉCNICO ATENDIMENTO SOCIAL / ASSISTENTE SOCIAL
Requisitos: Curso Superior completo em Serviço Social. Registro no Conselho Regional de Classe.
Remuneração: R$ 2 mil
Carga horária: 40 horas ou regime de escala
Vagas: 2
PSICÓLOGO
Requisitos: Curso Superior completo em Psicologia. Registro no Conselho Regional de Classe.
Remuneração: R$ 2.157,58
Carga horária: 40 horas ou regime de escala
Vaga: 1
ASSISTENTE TÉCNICO EM ABORDAGEM / EDUCADOR SOCIAL
Requisitos: Ensino Médio completo; Curso específico de Educador Social;
Remuneração: R$ 1 mil
Carga horária: 40 horas ou regime de escala
Vagas: 2
 

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