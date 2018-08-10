Prefeitura de Guarapari abre seleção para contratar temporários

Prefeitura abriu vagas imediatas e vai formar cadastro de reserva Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de Guarapari vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários. A oferta é de cinco vagas para cargos de níveis médio e superior. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.

Os selecionados vão atuar na Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac) nos cargos de Técnico de Atendimento Social/Assistente Social, Psicólogo e Assistente Técnico em Abordagem/Educador Social.

As inscrições poderão ser feitas nos dias 20 e 21 de agosto de 2018, diretamente na Setac, que fica na Rua Santo Antônio, 141, Muquiçaba, Guarapari. O atendimento ocorre das 9 às 11 horas e das 13 às 17 horas. Só será permitida uma inscrição por candidato.

O processo seletivo será realizado em fase única e consistirá em prova de avaliação de títulos, que terá caráter classificatório e eliminatório.

A vigência do contrato de trabalho será de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período e rescindido em qualquer tempo por interesse da administração. O resultado está previsto para ser publicado no dia 29 de agosto.

CONFIRA OS CARGOS

TÉCNICO ATENDIMENTO SOCIAL / ASSISTENTE SOCIAL

Requisitos: Curso Superior completo em Serviço Social. Registro no Conselho Regional de Classe.

Remuneração: R$ 2 mil

Carga horária: 40 horas ou regime de escala

Vagas: 2

PSICÓLOGO

Requisitos: Curso Superior completo em Psicologia. Registro no Conselho Regional de Classe.

Remuneração: R$ 2.157,58

Carga horária: 40 horas ou regime de escala

Vaga: 1

ASSISTENTE TÉCNICO EM ABORDAGEM / EDUCADOR SOCIAL

Requisitos: Ensino Médio completo; Curso específico de Educador Social;

Remuneração: R$ 1 mil

Carga horária: 40 horas ou regime de escala

Vagas: 2