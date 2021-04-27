Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Prefeitura de Guarapari abre seleção com 30 vagas temporárias
Níveis médio e superior

Prefeitura de Guarapari abre seleção com 30 vagas temporárias

Remuneração varia de R$ 1.045 a R$ 2.100; inscrições podem ser feitas no período de 28 a 30 de abril

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 13:29

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 abr 2021 às 13:29
Prefeitura de Guarapari
Prefeitura de Guarapari contrata profissionais temporários Crédito: Ricardo Medeiros
Prefeitura de Guarapari vai abrir processo seletivo simplificado para preencher 30 vagas, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 1.045 a R$ 2.100.
Os profissionais vão assinar contrato temporário com a Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac). A carga horária é de 40 horas semanais, mas o profissional pode optar em atuar em regime de escala 12x36 - diurno e noturno.
Há vagas para os seguintes cargos:
  • Coordenador (2)
  • Pedagogo (2)
  • Orientador/ educador social (7)
  • Cuidador (11)
  • Cozinheiro (4)
  • Auxiliar de serviços gerais (4)
As inscrições poderão ser feitas de 28 e 30 de abril de 2021, na sede da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania, que fica na Rua Marcílio Dias, 399, Edifício Rei dos Reis. O atendimento ocorre das 9h às 11h e das 13h às 17h. De acordo com o edital, só será permitida uma inscrição por candidato. Não há cobrança de taxa de inscrição.
A seleção contará com apenas uma etapa, a avaliação e títulos. O resultado deve ser divulgado no dia 6 de maio, no site da prefeitura. O processo seletivo tem validade de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

LEIA MAIS 

Sefaz contrata FGV para elaborar concurso de auditor fiscal

Abertos 28 concursos e seleções com salários de até R$ 32 mil

Ufes abre concursos para professor com salário de até R$ 9 mil

Sete concursos no ES não serão afetados pela proibição do governo

Prefeitura de Cachoeiro abre processo seletivo com 447 vagas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos Vagas (ES) Prefeitura de Guarapari
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça / tribunal
Justiça do ES nega ação da Maranata e libera vídeos sobre facada em Bolsonaro
Veículo foi encontrado adulterado um dia após o furto
Carro furtado é encontrado pelo próprio dono em oficina em Itapemirim
Imagem de destaque
4 orações para o Dia de Nossa Senhora do Bom Conselho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados