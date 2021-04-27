Prefeitura de Guarapari abre seleção com 30 vagas temporárias

Os profissionais vão assinar contrato temporário com a Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac). A carga horária é de 40 horas semanais, mas o profissional pode optar em atuar em regime de escala 12x36 - diurno e noturno.

As inscrições poderão ser feitas de 28 e 30 de abril de 2021, na sede da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania, que fica na Rua Marcílio Dias, 399, Edifício Rei dos Reis. O atendimento ocorre das 9h às 11h e das 13h às 17h. De acordo com o edital, só será permitida uma inscrição por candidato. Não há cobrança de taxa de inscrição.