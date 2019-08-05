Nível superior

Prefeitura de Guarapari abre concurso público com 94 vagas

Remuneração é de R$ 1.741,30 para carga horária de 25 horas semanais; inscrições já estão abertas

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 16:24 - Atualizado há 6 anos

Prefeitura de Guarapari abre vagas para professores e pedagogos Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Guarapari

A Prefeitura de Guarapari vai abrir concurso público para preencher 94 vagas para o quadro do magistério. O edital de abertura do processo seletivo foi divulgado nesta segunda-feira (5). As oportunidades são para professores e pedagogos e os candidatos precisam ter o nível superior. A remuneração é de R$ 1.741,30, para carga horária de 25 horas semanais.

Além das vagas iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. De acordo com a regras da seleção, os candidatos farão provas objetivas e de títulos. A organização do certame ficará por conta do Instituto Nacional de Concurso Público (INCP).

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no endereço eletrônico www.incpconcursos.org.br. O prazo vai até as 23h59 do dia 6 de setembro de 2019. A taxa é de R$ 70,00.

O candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, terão isenção do valor. O prazo para solicitar o benefício vai até 9 de agosto. O atendimento ocorre das 10 às 18 horas.

Os participantes devem entrar no site da inscrição, preencher as informações solicitadas no cadastro e enviar toda a documentação necessária para comprovação dos requisitos para a obtenção do benefício. As orientações estão no edital.

O requerimento deverá ser enviado Via Sedex ou por carta com Aviso de Recebimento, com uma cópia sem autenticação do RG, CPF, Cópia do cartão do NIS, e do comprovante de inscrição para os beneficiários do Cadastro Único. O envelope deverá conter a referência do cargo, conforme determina o edital.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 13 de outubro.

CONFIRA OS CARGOS E AS VAGAS

MAPA Educação Infantil: 8

MAPA Ensino: 33

MAPA Educação: 11

MAPB Língua Portuguesa: 5

MAPB Matemática: 2

MAPB Ciências: cadastro de reserva

MAPB História: cadastro de reserva

MAPB Geografia: cadastro de reserva

MAPB Educação: 3

MAPB Arte: 21

MAPB Inglês: 8

MAPP Pedagogo: 3

