Prefeitura de Governador Lindenberg contrata professor temporário

A Prefeitura de Governador Lindenberg vai abrir processo seletivo simplificado para contratar professores temporários. A seleção vai preencher cadastro de reserva de regente de classe habilitado ou não. Os profissionais vão atuar na Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2019.
As inscrições podem ser feitas até 7 de dezembro, das 8h às 11h e das 12h às 17h, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, que fica na Rua Adelino Lubiana, 142, Centro.
Os candidatos serão classificados por meio de análise de títulos. O resultado provisório e resultado final serão divulgados nos dias 18 e 26 de dezembro, respectivamente. Já a chamada dos classificados será efetuada no dia 30 de janeiro de 2019, às 8 horas, no Auditório do CRAS de Governador Lindenberg.