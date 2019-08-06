Nível superior

Prefeitura de Fundão abre seleção para contratar DTs

Oportunidades são para o cargo de técnico-pedagógico; remuneração pode chegar a R$ 2,3 mil

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 18:54 - Atualizado há 6 anos

Prefeitura de Fundão abre seleção para contratar DTs Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de Fundão vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais da área da Educação. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva para o cargo de Técnico-Pedagógico (MaTP).

Os selecionados poderão atuar nas seguintes etapas da Educação Básica: Educação Infantil - Creche e Pré-Escola; Ensino Fundamental - Anos Iniciais; Ensino Fundamental - Anos Finais; Educação Especial/Inclusiva e Educação do Campo - (Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais).

A remuneração vai variar de R$ 1.750,60 a R$ 2.369,98, de acordo com a titulação do candidato.

As inscrições poderão ser feitas nos dias 13 e 14 de agosto de 2019, na Secretaria Municipal de Educação, que fica na Avenida José Agostini, 204, Centro, Fundão. O atendimento será das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.

Para participar da seleção, o candidato deve ter Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Administração, Planejamento, Inspeção, Supervisão e Orientação Educacional ou Licenciatura em Pedagogia, regulamentada pela Resolução CNE/CP nº 1, de 15/05/2006, ou Licenciatura Plena em Pedagogia, acrescida de Certificado de Pós-Graduação Lato Sensu, em Administração, Planejamento, Inspeção, Supervisão, Orientação, Gestão Educacional ou Gestão Escolar e 24 meses de experiência em regência de classe em Instituição de Ensino pública e/ou privada.

