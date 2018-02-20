Prefeitura de Colatina abre seleção com 75 vagas

Secretaria Municipal de Educação de Colatina Crédito: Brunela Alves

Colatina, região Noroeste do Estado, a Prefeitura iniciou um processo seletivo em caráter de urgência para contratar 75 profissionais. Atualmente, 91 auxiliares de serviços gerais estão trabalhando nas funções de cozinha e limpeza. Após a reclamação de pais de alunos sobre a falta de cozinheiros para prepararem as refeições nas escolas municipais de, região Noroeste do Estado, a Prefeitura iniciou um processo seletivo em caráter de urgência para contratar 75 profissionais. Atualmente, 91 auxiliares de serviços gerais estão trabalhando nas funções de cozinha e limpeza.

O Processo Seletivo Simplificado é em regime de Designação Temporária (DT) para atendimento emergencial das Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e começou nesta terça-feira (20).

Com a medida, a prefeitura pretende regularizar a situação por um período, até que ela conclua a convocação de 135 auxiliares de serviços gerais (ASG) aprovados em concurso, que está em andamento, dos quais 54 são cozinheiros.

A entrega da documentação deve ser feita até na próxima quinta-feira, dia 22, de 8 às 18 horas, na Sala de Reuniões da Secretaria, localizada na Rua Melvin Jones, n° 90, no bairro Esplanada.

Documentação

Além dos documentos básicos como ser brasileiro ou naturalizado, residir no município de Colatina, ter no mínimo 18 anos, estar em dia com as obrigações militares e eleitorais e não ser aposentado por invalidez, também é exigido experiência de no mínimo seis meses em Unidades Escolares e/ou áreas de atuação afins ao cargo, comprovado por declaração do empregador.

Resultados

Os resultados da seleção serão divulgados na sexta-feira (23). Já a definição do local de trabalho dos selecionados será realizada na segunda-feira, dia 26, às 14 horas, na Escola Adwalter Ribeiro Soares, no bairro Santa Terezinha. O início do trabalho nas unidades de ensino está previsto para terça-feira, dia 27.

Atribuições do cargo

As atribuições para o cargo de cozinheiro são o preparo e distribuição de refeições, segundo as necessidades da Unidade Escolar; limpeza e manutenção de equipamentos e dependências do seu local de trabalho e execução de outras atribuições afins, de acordo com solicitações da chefia imediata. A carga horária para a função é de 40 horas semanais.

De acordo com o edital as funções do cozinheiro são executar serviços de copa e cozinha, preparando e/ou distribuindo refeições, merendas e lanches de acordo com os padrões estabelecidos e outras tarefas correlatas.

SERVIÇO

Processo Seletivo Simplificado para contratação de cozinheiros

Dia: 20 a 22 de fevereiro

Horário: 8 às 18 horas