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Regime de urgência

Prefeitura de Colatina abre seleção com 75 vagas

O Processo Seletivo Simplificado é em regime de Designação Temporária para atendimento emergencial das Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 20:16

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 20:16

Secretaria Municipal de Educação de Colatina Crédito: Brunela Alves
Após a reclamação de pais de alunos sobre a falta de cozinheiros para prepararem as refeições nas escolas municipais de Colatina, região Noroeste do Estado, a Prefeitura iniciou um processo seletivo em caráter de urgência para contratar 75 profissionais. Atualmente, 91 auxiliares de serviços gerais estão trabalhando nas funções de cozinha e limpeza.
O Processo Seletivo Simplificado é em regime de Designação Temporária (DT) para atendimento emergencial das Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e começou nesta terça-feira (20).
Com a medida, a prefeitura pretende regularizar a situação por um período, até que ela conclua a convocação de 135 auxiliares de serviços gerais (ASG) aprovados em concurso, que está em andamento, dos quais 54 são cozinheiros. 
A entrega da documentação deve ser feita até na próxima quinta-feira, dia 22, de 8 às 18 horas, na Sala de Reuniões da Secretaria, localizada na Rua Melvin Jones, n° 90, no bairro Esplanada.
Documentação
Além dos documentos básicos como ser brasileiro ou naturalizado, residir no município de Colatina, ter no mínimo 18 anos, estar em dia com as obrigações militares e eleitorais e não ser aposentado por invalidez, também é exigido experiência de no mínimo seis meses em Unidades Escolares e/ou áreas de atuação afins ao cargo, comprovado por declaração do empregador.
Resultados
Os resultados da seleção serão divulgados na sexta-feira (23). Já a definição do local de trabalho dos selecionados será realizada na segunda-feira, dia 26, às 14 horas, na Escola Adwalter Ribeiro Soares, no bairro Santa Terezinha. O início do trabalho nas unidades de ensino está previsto para terça-feira, dia 27.
Atribuições do cargo
As atribuições para o cargo de cozinheiro são o preparo e distribuição de refeições, segundo as necessidades da Unidade Escolar; limpeza e manutenção de equipamentos e dependências do seu local de trabalho e execução de outras atribuições afins, de acordo com solicitações da chefia imediata. A carga horária para a função é de 40 horas semanais.
De acordo com o edital as funções do cozinheiro são executar serviços de copa e cozinha, preparando e/ou distribuindo refeições, merendas e lanches de acordo com os padrões estabelecidos e outras tarefas correlatas.
SERVIÇO
Processo Seletivo Simplificado para contratação de cozinheiros
Dia: 20 a 22 de fevereiro
Horário: 8 às 18 horas
Local: Rua Melvin Jones, nº 90, bairro Esplanada

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