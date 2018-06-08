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Programa

Prefeitura de Cariacica orienta quem quer entrar no mercado de trabalho

Iniciativa visa capacitar moradores atendidos pelos Cras do município

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 18:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 18:47
Moradores de Alto Mucuri participaram de oficina sobre Marketing Pessoal Crédito: Divulgação / Prefeitura de Cariacica
Moradores de Cariacica já contam com uma oportunidade a mais na hora de conseguir um emprego. Isso porque a Secretaria de Assistência Social (Semas) do município passou a oferecer um novo programa de preparação para o mercado de trabalho, o Acessuas Trabalho.
A ação é voltada para jovens e adultos atendidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade. Dentro do programa, são oferecidas oficinas e palestras voltadas ao mundo profissional.
O trabalho começou na última quinta-feira (7), com o curso de Marketing Pessoal, realizado no Cras de Alto Mucuri. Outros bairros também serão atendidos pelo programa. Os interessados devem procurar o Cras do bairro onde mora para se inscrever.
São oito equipes de trabalho, cada uma composta por um assistente social, um psicólogo e um auxiliar administrativo, distribuídas nos Cras do município. A primeira oficina do programa acontece aqui em Mucuri, mas cada Cras terá sua programação e vai receber todas as oficinas e palestras disponíveis no programa, sempre voltados a este público, destaca a técnica de nível superior do Acessuas, Tabita Paiva.
O programa
O Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho) tem como objetivo orientar os usuários da política nacional de assistência social sobre questões relacionadas ao mundo do trabalho, além de promover atividades que possibilitem o cidadão a reconhecer suas potencialidades e viabilizar o acesso dos usuários atendidos nos Cras a direitos e serviços. As ações realizadas nos Cras são oficinas sequenciais e continuadas com intuito de promover vivências, conhecer o ambiente corporativo e promover palestras e rodas de conversa.
Cronograma das oficinas
Graffiti empreendedor: será realizada no dia 15 de junho, em Flexal II
Elaboração de currículos: 12 de junho, em Nova Rosa da Penha
Empreendedorismo: 14 de junho, em Nova Rosa da Penha.
Marketing pessoal: 12 de junho, Mucuri
Dicas para inicial o próprio negócio - empreendedorismo: 12, 15, 19, 22 de junho, Sotelândia
Marketing pessoal: 11 de junho, em Padre Gabriel
Marketing pessoal: 12 de junho, Itacibá
Informações
CRAS I  Porto Novo  3346-6303
CRAS II  Padre Gabriel  3346-6325
CRAS III  Campo Verde  3254-6355
CRAS IV  Alto Mucuri  3346-6302
CRAS V  Nova Rosa da Penha  3284-3664
CRAS VI  Itacibá  3346-6260
CRAS VII  Sotelândia  3316-5446
CRAS VIII  Rio Marinho  3316-3413

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