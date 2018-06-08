Prefeitura de Cariacica orienta quem quer entrar no mercado de trabalho

Moradores de Alto Mucuri participaram de oficina sobre Marketing Pessoal Crédito: Divulgação / Prefeitura de Cariacica

Moradores de Cariacica já contam com uma oportunidade a mais na hora de conseguir um emprego. Isso porque a Secretaria de Assistência Social (Semas) do município passou a oferecer um novo programa de preparação para o mercado de trabalho, o Acessuas Trabalho.

A ação é voltada para jovens e adultos atendidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade. Dentro do programa, são oferecidas oficinas e palestras voltadas ao mundo profissional.

O trabalho começou na última quinta-feira (7), com o curso de Marketing Pessoal, realizado no Cras de Alto Mucuri. Outros bairros também serão atendidos pelo programa. Os interessados devem procurar o Cras do bairro onde mora para se inscrever.

São oito equipes de trabalho, cada uma composta por um assistente social, um psicólogo e um auxiliar administrativo, distribuídas nos Cras do município. A primeira oficina do programa acontece aqui em Mucuri, mas cada Cras terá sua programação e vai receber todas as oficinas e palestras disponíveis no programa, sempre voltados a este público, destaca a técnica de nível superior do Acessuas, Tabita Paiva.

O programa

O Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho) tem como objetivo orientar os usuários da política nacional de assistência social sobre questões relacionadas ao mundo do trabalho, além de promover atividades que possibilitem o cidadão a reconhecer suas potencialidades e viabilizar o acesso dos usuários atendidos nos Cras a direitos e serviços. As ações realizadas nos Cras são oficinas sequenciais e continuadas com intuito de promover vivências, conhecer o ambiente corporativo e promover palestras e rodas de conversa.

Cronograma das oficinas

Graffiti empreendedor: será realizada no dia 15 de junho, em Flexal II

Elaboração de currículos: 12 de junho, em Nova Rosa da Penha

Empreendedorismo: 14 de junho, em Nova Rosa da Penha.

Marketing pessoal: 12 de junho, Mucuri

Dicas para inicial o próprio negócio - empreendedorismo: 12, 15, 19, 22 de junho, Sotelândia

Marketing pessoal: 11 de junho, em Padre Gabriel

Marketing pessoal: 12 de junho, Itacibá

Informações

CRAS I  Porto Novo  3346-6303

CRAS II  Padre Gabriel  3346-6325

CRAS III  Campo Verde  3254-6355

CRAS IV  Alto Mucuri  3346-6302

CRAS V  Nova Rosa da Penha  3284-3664

CRAS VI  Itacibá  3346-6260

CRAS VII  Sotelândia  3316-5446