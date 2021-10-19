Prefeitura de Cariacica contrata professores e pedagogos temporários

A Prefeitura de Cariacica, por meio da Secretaria de Educação, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de professores e pedagogos, em designação temporária (DT). Os selecionados vão atuar na rede municipal no ano de 2022.
A remuneração varia de R$ 1.803,84 a R$ 3.209,65, de acordo com a titulação do candidato. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva, que será acionado conforme a necessidade do município.
As oportunidades são para cargos de professor de Educação Infantil, séries iniciais, Educação Especial, Artes, Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática, além de pedagogos.
As inscrições podem ser feitas de 20 de outubro até o dia 8 de novembro por meio do site da Fundatec, responsável pela seleção. A taxa de participação é de R$ 41,90. Os candidatos poderão se inscrever em até três cargos, desde que as provas não coincidam com dia e horário de aplicação.
Os candidatos serão submetidos à prova objetiva, de títulos e experiência profissional. Os exames serão aplicados nos dias 4 e 5 de dezembro. O contrato terá duração de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.