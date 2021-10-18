Prefeitura de Aracruz abre seleção com 24 vagas temporárias

A Prefeitura de Aracruz vai contratar 24 profissionais temporários. As inscrições para o processo seletivo simplificado já estão abertas e podem ser feitas até as 15h30 desta quarta-feira (20), no site do município.
As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis fundamental, médio e superior e que serão contratados pelo período de um ano, prorrogável até o limite de 36 meses. Os selecionados vão atuar em jornadas de 20, 30, 40 e 44 horas por semana de acordo com o cargo pretendido. A remuneração varia de R$ 1.165,09 a R$ 2.037,14.
As oportunidades são para os cargos de:
- Assistente administrativo (15)
- Artífice de obras e serviços públicos (4)
- Instrutor de oficina de pintura em tecido e molde vazado (1)
- Instrutor de oficina de iniciação musical - corda/sopro e percussão (1)
- Médico auditor (1)
- Terapeuta ocupacional (2)
Os candidatos serão classificados por meio de análise da experiência e qualificação profissional. O processo seletivo, em caráter urgente, terá validade de 12 meses, a partir da data da homologação do resultado classificatório final, podendo ser prorrogado até o limite de 36 meses, a critério do município e os contratos terão tempo determinado, podendo ser prorrogado a critério do município, na forma da Lei de contratação.