Prefeitura de Aracruz abre seleção com 24 vagas temporárias

As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis fundamental, médio e superior e que serão contratados pelo período de um ano, prorrogável até o limite de 36 meses. Os selecionados vão atuar em jornadas de 20, 30, 40 e 44 horas por semana de acordo com o cargo pretendido. A remuneração varia de R$ 1.165,09 a R$ 2.037,14.

Os candidatos serão classificados por meio de análise da experiência e qualificação profissional. O processo seletivo, em caráter urgente, terá validade de 12 meses, a partir da data da homologação do resultado classificatório final, podendo ser prorrogado até o limite de 36 meses, a critério do município e os contratos terão tempo determinado, podendo ser prorrogado a critério do município, na forma da Lei de contratação.