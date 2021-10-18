Prefeitura da Serra contrata profissionais de nível superior temporários

Prefeitura da Serra abre processo seletivo para contratar temporários Crédito: Divulgação

Prefeitura da Serra , por meio da Secretaria de Saúde municipal, está com inscrições abertas para dois processos seletivos simplificados que visam à contratação de profissionais de nível superior temporários. Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva.

No Edital nº 015/2021, as oportunidades são destinadas aos cargos de assistente social e psicólogo, para atendimento adulto e infantil. Os profissionais terão remuneração de R$ 2.964,07, composto pelo salário base e 20% de insalubridade, além de auxílio-alimentação de R$ 350. A carga horária é de 30 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até as 12h do dia 20 de outubro de 2021, no endereço eletrônico da prefeitura . O resultado está previsto para ser divulgado no dia 25 de outubro.

Já o Edital nº 016/2021 conta com vagas para médicos diaristas nas seguintes especialidades: alergista, cardiologista, dermatologista, clínico geral, radiologista, gastroenterologista, ginecologista, infectologista, nefrologista, neurologista, pediatra proctologista, pneumologista, psiquiatra, reumatologista e urologista. Os selecionados vão atuar no Ambulatório Municipal de Especialidades (Ames) e no Setor de Controle e Avaliação do município.

A remuneração da categoria é de R$ 3.394,46, mais auxílio-alimentação de R$ 350. A carga horária é de 20 horas semanais. O prazo de inscrição segue até as 12 horas do dia 21 de outubro de 2021, no site . O resultado deve ser divulgado no dia 26 de outubro.