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Saúde

Prefeitura da Serra contrata profissionais de nível superior temporários

Processo seletivo visa à contratação de assistentes sociais, psicólogos e médicos; remuneração pode chegar a R$ 3,3 mil. Candidatos devem ficar atentos aos prazos

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 12:01

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 out 2021 às 12:01
Prefeitura da Serra: pelo menos 10 pessoas derrotadas nas eleições de 2020 foram compensadas com cargos no Executivo
Prefeitura da Serra abre processo seletivo para contratar temporários Crédito: Divulgação
Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Saúde municipal, está com inscrições abertas para dois processos seletivos simplificados que visam à contratação de profissionais de nível superior temporários. Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva.
No Edital nº 015/2021, as oportunidades são destinadas aos cargos de assistente social e psicólogo, para atendimento adulto e infantil. Os profissionais terão remuneração de R$ 2.964,07, composto pelo salário base e 20% de insalubridade, além de auxílio-alimentação de R$ 350. A carga horária é de 30 horas semanais.
As inscrições podem ser feitas até as 12h do dia 20 de outubro de 2021, no endereço eletrônico da prefeitura. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 25 de outubro.
Já o Edital nº 016/2021 conta com vagas para médicos diaristas nas seguintes especialidades: alergista, cardiologista, dermatologista, clínico geral, radiologista, gastroenterologista, ginecologista, infectologista, nefrologista, neurologista, pediatra proctologista, pneumologista, psiquiatra, reumatologista e urologista. Os selecionados vão atuar no Ambulatório Municipal de Especialidades (Ames) e no Setor de Controle e Avaliação do município. 
A remuneração da categoria é de R$ 3.394,46, mais auxílio-alimentação de R$ 350. A carga horária é de 20 horas semanais. O prazo de inscrição segue até as 12 horas do dia 21 de outubro de 2021, no site. O resultado deve ser divulgado no dia 26 de outubro.
Os candidatos serão selecionados por meio de avaliação de títulos. As contratações serão feitas por meio de contrato administrativo de prestação de serviços por tempo determinado, pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

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