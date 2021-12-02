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Ensino fundamental

Prefeitura de Cariacica contrata operadores de máquinas temporários

Candidatos precisam ter carteira de habilitação nas categorias C, D ou E; interessados podem se inscrever até 6 de dezembro de 2021
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 dez 2021 às 15:34

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 15:34

Câmaras e prefeituras
Prefeitura de Cariacica contrata profissionais temporários Crédito: Vitor Jubini
Prefeitura de Cariacica vai contratar operadores de máquinas temporários. A seleção é destinada a profissionais que tenham o nível fundamental e carteira de habilitação nas categorias C, D ou E. O salário é de R$ 1.100 para carga horária de 40 horas semanais. Confira o edital. 
Os profissionais podem se candidatar para trabalhar nas áreas de pá carregadeira, retroescavadeira, motoniveladora, rolo compactador e trator agrícola. Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.
As inscrições podem ser feitas até as 13 horas do dia 6 de dezembro de 2021, no site www.cariacica.es.gov.br.
O processo seletivo contará com três etapas. A primeira será composta por inscrição e classificação, enquanto que a segunda de comprovação dos requisitos, experiência profissional e qualificação profissional e a terceira de formalização do contrato.
O processo seletivo terá validade de 12 meses, a partir da data de divulgação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

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