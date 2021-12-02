Prefeitura de Cariacica contrata operadores de máquinas temporários

Prefeitura de Cariacica contrata profissionais temporários Crédito: Vitor Jubini

Os profissionais podem se candidatar para trabalhar nas áreas de pá carregadeira, retroescavadeira, motoniveladora, rolo compactador e trator agrícola. Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.

As inscrições podem ser feitas até as 13 horas do dia 6 de dezembro de 2021, no site www.cariacica.es.gov.br

O processo seletivo contará com três etapas. A primeira será composta por inscrição e classificação, enquanto que a segunda de comprovação dos requisitos, experiência profissional e qualificação profissional e a terceira de formalização do contrato.